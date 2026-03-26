La classe MX2 del Mondiale Motocross si appresta a vivere un appuntamento fondamentale in Svizzera, il terzo della stagione. Dopo le tappe iniziali in Argentina e Spagna, la classifica generale rimane estremamente fluida, con diversi piloti che hanno già conquistato il gradino più alto del podio. Il Gran Premio elvetico, in programma nel fine settimana sul circuito di Frauenfeld-Gachnang, si preannuncia cruciale per delineare le nuove gerarchie e le ambizioni di titolo.

Simon Langenfelder, in sella alla sua KTM, ha impressionato nel round inaugurale in Argentina, dove ha dominato la gara.

Tuttavia, nella successiva prova spagnola, il pilota tedesco non è riuscito a replicare la vittoria, pur ottenendo due importanti terzi posti che lo mantengono tra i protagonisti. Ora, Langenfelder è atteso da una nuova prova di forza sul tecnico tracciato svizzero, con l'obiettivo di riconquistare la leadership del Mondiale, attualmente detenuta da Camden McLellan.

McLellan e Farres all'assalto della vetta

Il sudafricano Camden McLellan si è distinto per la sua sorprendente regolarità in questo avvio di stagione, confermata dalla vittoria in gara-2 in Andalusia. La sua costanza lo ha proiettato al comando della classifica piloti. Accanto a lui, il compagno di squadra Guillem Farres, vincitore di gara-1 in Spagna, si candida come un altro serio pretendente per le posizioni di vertice.

Alla vigilia di questo Gran Premio, si prospetta un triello avvincente tra questi tre piloti, un confronto che potrebbe fornire indicazioni significative sul futuro del campionato.

Il Gran Premio di Frauenfeld-Gachnang: protagonisti e programma

Il circuito di Frauenfeld-Gachnang, che accoglierà l'élite del motocross mondiale durante il lungo fine settimana di Pasqua, è una delle tappe più attese. Nella classe MX2, il campione in carica Kay de Wolf, del Team Nestaan Husqvarna Factory Racing, arriva da leader della classifica generale, forte di due vittorie stagionali e altri due podi. Dietro di lui, oltre a Simon Langenfelder, anche l'italiano Andrea Adamo, anch'egli due volte vincitore di GP nel 2025 e parte del Red Bull KTM Factory Racing team, sono in piena corsa per il titolo.

Il tracciato svizzero vedrà inoltre la partecipazione di altri giovani talenti, come il belga Liam Everts e lo svizzero Mike Gwerder, pronto a mettersi in mostra davanti al pubblico di casa.

Le gare sul tradizionale tracciato di Schollenholz saranno arricchite dalle competizioni delle due classi del campionato europeo, la EMX250 e la EMX125. Il programma del weekend prevede sessioni di prove, qualifiche e le gare del Campionato Europeo. Le gare principali della MX2 si svolgeranno su due manche, ciascuna della durata di 30 minuti più 2 giri, che decreteranno i vincitori del Gran Premio di Frauenfeld 2025.