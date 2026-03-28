Axel Laurance ha conquistato la quarta tappa della Settimana Internazionale Coppi&Bartali, con arrivo a Valdobbiadene, e si è imposto come nuovo leader della classifica generale. Il corridore francese ha così bissato il successo ottenuto nella tappa inaugurale, dimostrando la sua forza su un percorso mosso di 159,6 chilometri, partito da Ponte di Piave.

La giornata è stata animata fin dalle prime battute da una fuga a tre, composta da Filippo Agostinacchio, Matteo Spreafico ed Emanuele Ansaloni, che ha preso il largo intorno al ventesimo chilometro.

Il terzetto ha raggiunto un vantaggio massimo di 2 minuti e 55 secondi. Il gruppo, tuttavia, ha mantenuto un ritmo elevato, grazie al lavoro di squadre come Red Bull – BORA – hansgrohe, Ineos Grenadiers e XDS Astana Team, riducendo progressivamente il distacco.

La cronaca della tappa: salite e volata finale

Il tracciato prevedeva diverse asperità, tra cui la salita di Rolle (2,2 km al 3,2% di pendenza media) e l'impegnativa ascesa di Combai (3,1 km al 5% di pendenza media, con un tratto finale al 10%). Agostinacchio si è distinto tra i fuggitivi, transitando per primo sia sul GPM di Rolle che su quello di Combai, seguito da Ansaloni e Spreafico. Dopo una lunga discesa, il gruppo ha ricucito lo strappo con i battistrada a meno di cinque chilometri dal primo passaggio sulla linea del traguardo, in vista del circuito finale di 13,4 chilometri attorno a Valdobbiadene.

Le fasi conclusive sono state caratterizzate da alta tensione. Una caduta ha coinvolto Tomos Pattinson, Walter Calzoni e Fabrizio Crozzolo, che sono riusciti a riprendere la corsa. Sotto lo striscione dell’ultimo chilometro, Ben Zwiehoff (Red Bull – BORA – hansgrohe) ha tentato un attacco, ma il gruppo si è ricompattato per la volata finale. In uno sprint serrato, Axel Laurance ha prevalso su Mauro Schmid e Riccardo Lorello, che hanno completato il podio. La top 10 di giornata è stata la seguente:

1. Axel Laurance

2. Mauro Schmid

3. Riccardo Lorello

4. Nicolò Arrighetti

5. Giovanni Bortoluzzi

6. Diego Ulissi

7. Tommaso Dati

8. Alessio Menghini

9. Filippo Turconi

10. Federico Iacomoni

Laurance nuovo leader della classifica generale

Grazie a questa vittoria e agli abbuoni conquistati al traguardo (10, 6 e 4 secondi), Axel Laurance è balzato in testa alla classifica generale della Settimana Coppi&Bartali.

Prima di questa tappa cruciale, Mauro Schmid guidava la graduatoria con due secondi di vantaggio su Tommaso Dati e lo stesso Laurance, mentre Diego Ulissi era quarto a quattro secondi. Il successo odierno ha riscritto le gerarchie, promettendo un finale di corsa entusiasmante.

La tappa è stata contraddistinta da un ritmo di gara elevato, con una velocità media di 46,3 km/h dopo le prime due ore. Si segnala inoltre che William Smith, Filippo D’Aiuto, Dylan Sage e Riccardo Archetti non hanno preso il via questa mattina. La Settimana Internazionale Coppi&Bartali proseguirà con le prossime frazioni, che si preannunciano altrettanto combattute e decisive per la classifica finale.