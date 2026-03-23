Il tennis italiano festeggia al Miami Open grazie al doppio femminile. La coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del Master 1000 in Florida. Le azzurre si sono imposte per 6-4, 6-4, in un’ora e ventitré minuti, superando la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls.

Errani e Paolini, entrambe al quinto posto nel ranking di specialità e prime favorite del seeding, avevano già mostrato solidità all’esordio contro la giapponese Aoyama e la norvegese Ulrikke Eikeri (n. 51 e n. 38 in doppio).

Questa vittoria rappresenta anche una rivincita per la sconfitta subita lo scorso anno nella finale del “500” sull’erba di Berlino.

Il prossimo impegno per Errani e Paolini

Nei quarti di finale, Errani e Paolini affronteranno la vincente tra la giapponese Miyu Kato e la cinese Zhaoxuan Yang (n. 42 e n. 52 in doppio) oppure la statunitense Asia Muhammad e la neozelandese Erin Routliffe (n. 26 e n. 11 nel ranking), seste teste di serie e ventunesime nella Race to Turin. Un incontro decisivo per il loro cammino.

Gli altri risultati a Miami

Il percorso di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Miami si è concluso al terzo turno. Il tennista romano è stato sconfitto dal monegasco Vacherot per 7-6, 6-4, in un’ora e mezza di gioco.

Con questa eliminazione, Berrettini uscirà dalla top ottanta del ranking mondiale, non avendo difeso i punti dei quarti di finale conquistati l'anno precedente.

Oltre al successo nel doppio, Jasmine Paolini ha brillato anche nel singolare. L'azzurra ha superato Naomi Osaka in rimonta per 3-6, 6-4, 6-4. Questa vittoria le ha permesso di raggiungere per la prima volta in carriera i quarti di finale di un torneo WTA 1000 a Miami, evidenziando una settimana eccezionale.