LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers, ha scritto una nuova pagina storica nella NBA. Nella notte, il campione ha disputato la sua partita numero 1.612 in stagione regolare, superando il record di Robert Parish (1.611 presenze, ritiratosi nel 1997). Questo traguardo conferma la longevità e la costanza di rendimento di James che, a 41 anni, continua a essere protagonista sui parquet americani.

Il nuovo primato è stato raggiunto nella sfida in trasferta contro gli Orlando Magic. Il "King" è alla sua ventitreesima stagione NBA, testimoniando la sua eccezionale resistenza fisica e mentale.

Grazie al suo contributo, i Lakers hanno ottenuto l'ottava vittoria consecutiva e si posizionano al terzo posto nella Western Conference.

Un traguardo storico per la NBA

Il record di presenze in stagione regolare era uno degli ultimi grandi obiettivi per LeBron James, che ha già riscritto numerosi capitoli della storia del basket. Superare una leggenda come Robert Parish, noto come "Chief", significa entrare nell'Olimpo della pallacanestro mondiale. Parish aveva stabilito il primato in una carriera iniziata nel 1976 e conclusa nel 1997, punto di riferimento per intere generazioni.

La costanza di LeBron James e la sua capacità di mantenere prestazioni di altissimo livello dopo oltre vent'anni di carriera, lo rendono un esempio unico nello sport.

Il suo percorso, iniziato nel 2003, è stato caratterizzato da successi, record e una leadership riconosciuta in campo e fuori.

La partita del record e il contesto NBA

Il nuovo record è stato stabilito a Orlando contro i Magic. LeBron James, nato ad Akron, Ohio, il 30 dicembre 1984, ha così raggiunto una delle vette più difficili nella lega americana. Il sorpasso su Parish simboleggia la sua longevità e la capacità di adattarsi ai cambiamenti del gioco e delle squadre.

Con questa nuova impresa, LeBron James rafforza la sua candidatura a miglior giocatore di tutti i tempi, continuando a collezionare primati e a guidare i Lakers verso nuovi traguardi. La stagione in corso, con i Lakers saldamente in zona playoff, potrebbe regalare ulteriori soddisfazioni al campione e ai suoi tifosi.