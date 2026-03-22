La Mercedes-AMG ha diffuso un comunicato ufficiale in seguito alla squalifica della vettura AMG GT3 EVO numero 3 dalla seconda prova del Nürburgring Endurance Series (NLS) 2026. L’equipaggio, composto da Max Verstappen, Jules Gounon e Daniel Juncadella, aveva tagliato il traguardo in prima posizione, con un vantaggio di un minuto sulla BMW M4 GT3 EVO numero 99 di ROWE Racing, guidata da Jordan Pepper e Dan Harper. Tuttavia, la gioia della vittoria è stata di breve durata, poiché il team è stato escluso dalla classifica finale nel post-gara.

La drastica decisione degli organizzatori è scaturita dalla verifica che la Mercedes numero 3 aveva impiegato sette treni di gomme tra qualifiche e gara, superando di un’unità il limite massimo consentito dal regolamento.

L’infrazione, in particolare, si è verificata durante la sessione di qualificazione, coinvolgendo la medesima vettura. Stefan Wendl, Responsabile di Mercedes-AMG Customer Racing, ha espresso il proprio rammarico in un commento ufficiale: “Il weekend della NLS rimarrà a lungo impresso nella nostra memoria. Abbiamo assistito a una gara pura in pista e vissuto una giornata straordinaria in termini di atmosfera, inizialmente entusiasti della presunta vittoria. La delusione è stata tanta quando abbiamo scoperto l’errore e gli organizzatori sono stati costretti a squalificarci. Questo dimostra ancora una volta che si può vincere sul Nordschleife solo se tutto funziona alla perfezione. Ora dobbiamo analizzare gli errori, ma anche trarre insegnamenti positivi dal weekend e concentrarci sulle restanti gare preparatorie e sulla 24 Ore”.

Il futuro di Max Verstappen nel NLS

In un contesto di assenza di impegni con la Formula 1 durante il mese di aprile, Max Verstappen potrebbe fare ritorno in Germania prima della prestigiosa 24 Ore del Nürburgring, un’eventualità che non era stata inizialmente prevista. Il calendario del Nürburgring Endurance Series prevede ancora tre appuntamenti prima dell’evento principale sull’Inferno Verde, con la prossima gara fissata per sabato 11 aprile. Questa serie di gare preparatorie sarà cruciale per affinare la preparazione in vista della maratona endurance.

La licenza speciale per il Nordschleife

Nonostante il suo debutto nel NLS, Verstappen non ha pienamente soddisfatto i requisiti standard per ottenere la Categoria A del “DMSB Permit Nordschleife” (DPN).

Tuttavia, è altamente probabile che gli venga comunque concessa la licenza grazie a una decisione del comitato preposto. Il pilota olandese ha completato i 14 giri obbligatori a bordo della Porsche Cayman GT4 CS, ma la seconda vettura a sua disposizione non è riuscita a completare un giro valido a causa di danni subiti durante le qualifiche. In situazioni simili, la DMSB ha la facoltà di intervenire tramite un comitato specifico per concedere il permesso, specialmente se il pilota ha rispettato il numero di giri richiesto e non ha commesso infrazioni sportive. La performance di Verstappen, caratterizzata da tempi competitivi e da un’efficace gestione delle diverse condizioni di pista incontrate, dovrebbe giocare a suo favore nella decisione finale del comitato, spianandogli la strada per future partecipazioni sul leggendario tracciato.