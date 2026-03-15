Ad Åre, in Svezia, si è conclusa la prima manche dello slalom femminile valido per la Coppa del Mondo 2025-26. La competizione ha visto Mikaela Shiffrin imporsi al comando con il tempo di 50"22, seguita da Emma Aicher a +0"51. Tra le italiane, Lara Della Mea si posiziona al quindicesimo posto con un distacco di +1"97, mentre Martina Peterlini è stata eliminata e non figura tra le prime trenta atlete classificate.

La classifica provvisoria

La statunitense Mikaela Shiffrin, considerata una delle grandi favorite, ha stabilito il miglior tempo nella prima manche con 50"22.

Alle sue spalle, Emma Aicher occupa la seconda posizione a +0"51, seguita da Katharina Truppe, terza a +0"57. Completano la top ten provvisoria Wendy Holdener (+0"70), Cornelia Oehlund (+0"86), Lara Colturi (+1"04), Paula Moltzan (+1"11), Zrinka Ljutic (+1"22), Camille Rast (+1"28) e Anna Swenn Larsson (+1"42).

Le atlete italiane in gara

Per la squadra italiana, Lara Della Mea si distingue come la migliore dopo la prima manche, attestandosi al quindicesimo posto con un ritardo di +1"97 dalla vetta. Martina Peterlini, purtroppo, è uscita dal tracciato e non è riuscita a qualificarsi per la seconda manche. Altre azzurre hanno preso parte alla competizione, tra cui Alice Pazzaglia, Giulia Valleriani, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola e la debuttante in Coppa del Mondo Laura Steinmair.

Il dominio di Shiffrin e le sfidanti

La prima manche di Åre conferma il dominio stagionale di Mikaela Shiffrin nello slalom. L'atleta americana guida la classifica di specialità con un considerevole bottino di 780 punti, distanziando nettamente le immediate inseguitrici Camille Rast (492 punti) e Wendy Holdener (358 punti). Shiffrin ha inanellato una serie impressionante di vittorie nelle gare di slalom disputate durante l'inverno, consolidando un margine significativo in vista della conquista della sfera di cristallo di specialità e della classifica generale.

Camille Rast, seconda nella graduatoria di slalom, affronta questa tappa dopo una giornata impegnativa nel gigante del giorno precedente, dove è stata costretta al ritiro nella seconda manche pur essendo in testa.

Nonostante questo inconveniente, la svizzera rimane una delle atlete più costanti della stagione. Anche Wendy Holdener e Katharina Truppe si confermano tra le principali contendenti, con quest'ultima che vanta un successo in Coppa del Mondo proprio ad Åre, ottenuto un anno fa.

Lara Colturi, quinta nella classifica di specialità con 312 punti, ha disputato una prima parte di stagione di alto livello e mira a confermarsi tra le migliori. Per l'Italia, la tappa di Åre rappresenta un'importante opportunità per le atlete che puntano alla qualificazione per le finali di Coppa del Mondo. Lara Della Mea, nonostante alcuni problemi fisici, si conferma la principale speranza azzurra, affiancata da Peterlini e da un gruppo di giovani atlete determinate a emergere nel panorama internazionale.