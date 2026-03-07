Charles Leclerc ha concluso le qualifiche del Gran Premio d’Australia in quarta posizione, accusando un distacco di 809 millesimi da George Russell. Il pilota della Ferrari ha espresso delusione, ammettendo che questo divario era in parte prevedibile e che ambiva a lottare per il terzo posto.

Il risultato delle qualifiche

Al termine della sessione, Leclerc ha dichiarato: “Non mi aspettavo qualcosa in più rispetto a questa mattina. Purtroppo già da ieri il feeling non era quello giusto, era abbastanza chiaro. Speravo di sbagliarmi, ma alla fine avevo pronosticato il distacco da Mercedes.

Purtroppo nell’ultimo giro abbiamo avuto qualche problema, con queste macchine puoi perdere tanto. Speravo nel terzo posto, cercherò di arrivarci domani. Non è solo un problema nostro, ogni volta che la curva viene fatta diversamente si creano problemi. Molto difficile andare nel dettaglio e spiegare le cose ai tifosi. Ci sarà un’ottimizzazione da fare. Sono deluso, otto decimi è un gap importante che dobbiamo chiudere, ci stiamo lavorando.”

La griglia di partenza

La pole position è stata conquistata da George Russell, seguito dal compagno di squadra Kimi Antonelli, con un ritardo di 293 millesimi. In terza posizione si è piazzato Isack Hadjar con la Red Bull, mentre Leclerc ha chiuso quarto, confermando il predominio Mercedes nella sessione di qualifica.

Le dichiarazioni del team principal

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha definito la giornata “un primo giorno di scuola caotico”, riconoscendo che la Mercedes era “su un altro pianeta nella gestione dell’energia”. Ha aggiunto che la Ferrari ha commesso errori e che il terzo posto era alla portata, ma che il vantaggio della Mercedes è evidente e riguarda l’intero pacchetto tecnico.