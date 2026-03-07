I Mondiali juniores di sci alpino, in corso a Narvik, in Norvegia, hanno visto un brusco stop: la giornata dedicata alle discese, sia femminile sia maschile, è stata cancellata a causa delle condizioni meteo avverse. Forte vento e visibilità insufficiente sono stati giudicati non idonei a garantire la sicurezza degli atleti.

Decisione per la sicurezza

La cancellazione è sopraggiunta dopo che anche le prove cronometrate, essenziali per consentire agli atleti di prendere confidenza con il tracciato, erano già state annullate nei giorni precedenti.

Il programma originale prevedeva il training femminile alle 10.00 e quello maschile alle 11.00, seguiti dalle gare valide per le medaglie: la discesa femminile alle 13.15 e quella maschile alle 14.15. Tuttavia, la giuria ha optato per lo stop totale, ritenendo che le condizioni non assicurassero standard adeguati di sicurezza.

Incertezza sul calendario

Al momento, il programma ufficiale non prevede recuperi delle discese cancellate e non si esclude che le gare possano non essere più disputate. Gli organizzatori hanno comunicato che saranno necessarie ulteriori informazioni per definire se e come sarà possibile riorganizzare il calendario delle competizioni.

Precedenti nei Mondiali juniores

Un evento simile si era verificato ai Mondiali juniores di sci alpino del 2025 a Tarvisio, dove una copiosa nevicata aveva imposto agli organizzatori la cancellazione del SuperG femminile e della combinata a squadre. In quell'occasione, le gare furono recuperate il giorno seguente, compatibilmente con le condizioni meteorologiche.