Sofia Goggia sarà tra le protagoniste del superG femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2025‑2026 di sci alpino, in programma a Lillehammer. L'appuntamento è fissato per domenica 22 marzo, con l'inizio dell'azione alle ore 10.45. La gara vedrà al via ventisette atlete, in rappresentanza di undici Paesi.

L'Italia schiererà cinque azzurre. Sofia Goggia, una delle punte di diamante della squadra, indosserà il pettorale numero otto. La sua discesa è prevista alle ore 11.00.10, salvo ritardi o interruzioni. Tutte le atlete partiranno a distanza di due minuti e dieci secondi l'una dall'altra.

Dettagli sulla gara e copertura televisiva

Il superG femminile delle Finali della Coppa del Mondo è un evento clou della stagione. La diretta televisiva sarà su Rai 2 HD. La diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD e DAZN. Per gli aggiornamenti in tempo reale, la diretta live testuale sarà su OA Sport.

La presenza di cinque atlete italiane conferma il buon momento dello sci alpino femminile azzurro. La partenza di Sofia Goggia con il pettorale numero otto la colloca tra le favorite, grazie alla sua esperienza e ai risultati ottenuti.

Il contesto delle Finali di Coppa del Mondo

Le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino rappresentano il culmine di una stagione.

Le migliori atlete si sfidano per i titoli di specialità e la classifica generale. La partecipazione di undici nazioni sottolinea il carattere internazionale dell'evento.

La gara di Lillehammer si inserisce in un calendario fitto. L'assegnazione dei pettorali e la gestione delle partenze sono cruciali per il risultato finale, specialmente nel superG, dove precisione e velocità sono determinanti.