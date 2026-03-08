Sofia Goggia guida la classifica di specialità del Super-G femminile nella Coppa del Mondo con 420 punti. Al secondo posto si posiziona Alice Robinson, con 336 punti. A seguito della recente gara di Soldeu, Goggia ha consolidato un margine di 84 punti sulla sciatrice neozelandese, mantenendo una posizione di forza a una sola gara dalle Finali.

La situazione appare chiara: Goggia può aggiudicarsi la Coppa del Mondo di Super-G se otterrà la qualificazione tra le prime sei posizioni nella gara conclusiva, indipendentemente dal risultato ottenuto da Robinson.

Nel caso in cui si piazzasse tra il settimo e il quattordicesimo posto, dovrà auspicare che Robinson non vinca la competizione. Infine, se Goggia dovesse arrivare quindicesima o non accumulare punti (considerando che solo le prime quindici atlete ottengono punti alle Finali), dovrà confidare che Robinson non si classifichi tra le prime due.

Chi può insidiare il primato

Attualmente, Alice Robinson rappresenta l'unica atleta ancora in grado di minacciare il primato di Goggia. Nessun'altra sciatrice è matematicamente in corsa per il titolo di specialità, il che rende la situazione decisamente favorevole per l'atleta italiana, che risulta essere "padrona del proprio destino" alle Finali.

Le combinazioni per la vittoria

Le condizioni necessarie per la vittoria finale di Goggia si delineano in tre scenari distinti:

Arrivare tra le prime sei posizioni.

Piazzarsi tra il settimo e il quattordicesimo posto, sperando che Robinson non vinca.

Concludere al quindicesimo posto o non ottenere punti, confidando che Robinson non arrivi tra le prime due.

Attraverso queste opzioni, Goggia mantiene il pieno controllo della situazione e può affrontare la gara finale con la dovuta serenità, consapevole che le basterà un piazzamento solido per conquistare la Coppa di specialità.

Il vantaggio di Goggia

Goggia ha consolidato il suo vantaggio grazie a una recente vittoria in Super-G, risultato che le ha permesso di rafforzare la sua leadership nella classifica di specialità. La sua costanza e i risultati ottenuti nel corso della stagione la pongono in una posizione di netto vantaggio rispetto alle sue avversarie dirette.