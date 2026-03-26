Il giovane ginnasta Lorenzo Minh Casali, classe 2002, sta affrontando un delicato percorso di recupero dopo l’infortunio che lo ha costretto a un intervento chirurgico e a saltare i Campionati Nazionali Assoluti nel settembre 2025. Un periodo difficile, come ha raccontato lo stesso Casali durante una trasmissione dedicata alla ginnastica, dove ha espresso il suo rammarico per non aver potuto scendere in pedana in un momento cruciale per la sua squadra.

"Non gareggiare mentre la squadra attraversava un momento difficile è stato doloroso", ha dichiarato il ginnasta, evidenziando il peso emotivo di dover assistere da bordo campo.

Il suo percorso di riabilitazione, come spesso accade in questi casi, procede tra "alti e bassi". "Alcuni giorni seguo la riabilitazione bene, altri meno, e dunque vivo alla giornata", ha spiegato Casali, descrivendo la quotidianità del suo impegno.

Nonostante le sfide, l'atleta si allena con costanza, concentrandosi in particolare sugli anelli e sul corpo libero, attrezzi che al momento non gli creano problemi. Parallelamente, sta riprendendo confidenza con le parallele e altri attrezzi, sebbene il cavallo rimanga ancora un ostacolo da superare. La determinazione è alta: l'obiettivo primario è ritrovare una forma fisica adeguata per poter tornare a offrire punteggi significativi alla squadra, pur con un bagaglio tecnico che necessita di essere ricostruito dopo lo stop.

Il futuro agonistico e la visione olimpica

Guardando al futuro, Casali non si è sbilanciato su un rientro imminente agli Europei, ma nutre la speranza di poter tornare a contribuire attivamente già dalla terza tappa di Serie A. La sua ambizione, tuttavia, si estende ben oltre il prossimo appuntamento nazionale. Con uno sguardo fiducioso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, il ginnasta ha espresso un chiaro desiderio: "Fatta una Olimpiade perché non farne due? La squadra è bella ed unita". Questa dichiarazione sottolinea non solo la sua personale aspirazione, ma anche la forte coesione e il potenziale che percepisce all'interno del team.

La ginnastica italiana: un movimento in crescita verso Los Angeles 2028

Il percorso di recupero di Casali si inserisce in un contesto più ampio di grande fermento per la ginnastica artistica italiana, che ha inaugurato il 2025 con rinnovato slancio verso il nuovo ciclo olimpico. L'anno ha segnato l'inizio di una nuova era, caratterizzata da importanti cambiamenti ai vertici federali e da risultati di prestigio a livello internazionale. Tra questi, spiccano i bronzi conquistati da Edoardo De Rosa al cavallo e da Niccolò Vannucchi a corpo libero e volteggio in Coppa a Cottbus.

La Federazione ha dimostrato la sua forza anche nelle competizioni continentali, dove l'Italia si è affermata tra le nazioni più competitive e dinamiche.

Il movimento continua a crescere, come testimoniato dall'incremento del numero dei praticanti e delle società affiliate, un risultato anche delle politiche di revisione al ribasso dei costi della tessera per i non agonisti e del miglioramento delle condizioni assicurative. Questo porta la Federazione Ginnastica d'Italia a essere riconosciuta tra i sodalizi più partecipati, vivaci, giovani e dinamici del panorama sportivo nazionale, proiettandosi con ottimismo verso le sfide future e l'appuntamento di Los Angeles 2028.