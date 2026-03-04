Gli Charlotte Hornets conquistano la quinta vittoria consecutiva nel campionato Nba, superando i Dallas Mavericks con un netto 117-90. La prestazione corale della squadra si è rivelata decisiva, con ben sette giocatori capaci di raggiungere la doppia cifra nel punteggio. A guidare i marcatori è stato Brandon Miller, autore di 17 punti, ma è stata la profondità del roster, in particolare il contributo della panchina, a fare la differenza.

Charlotte ritrova il 50% di vittorie

Con questo successo, Charlotte torna a stazionare al 50% di vittorie (31-31) per la prima volta dal 28 ottobre.

La vittoria contro Dallas è stata frutto di un gioco di squadra efficace, dove la panchina ha messo a segno 54 punti, con un notevole 12/21 nel tiro da tre punti. Oltre ai 17 punti di Miller, altri sei giocatori hanno contribuito significativamente al punteggio, evidenziando la forza del collettivo.

Cleveland approfitta dell’assenza di Mitchell

Nella stessa notte di Nba, i Cleveland Cavaliers hanno avuto la meglio sui Detroit Pistons con il punteggio di 113-109. La squadra dell'Ohio è riuscita a imporre il proprio ritmo e a dominare la partita nonostante l'assenza di Donovan Mitchell. I Cavaliers hanno visto Jaylon Tyson ergersi a miglior realizzatore con 22 punti, supportato da James Harden ed Evan Mobley, entrambi fermi a 18 punti.

Per i Pistons, Jalen Duren ha lottato con 24 punti, ma non sono bastati a evitare la sconfitta. Cade Cunningham, pur distribuendo 14 assist, è rimasto limitato a soli 10 punti.

Dallas in difficoltà al tiro

La serata è stata particolarmente difficile per i Dallas Mavericks dal punto di vista realizzativo. La squadra texana ha mostrato una serata storta al tiro, concretizzando solo 3 dei 22 tentativi da tre punti. Questo dato, unito alla prestazione solida di Charlotte, ha reso la partita in salita per i Mavericks, incapaci di contrastare l'offensiva degli Hornets.

Statistiche chiave delle partite

Per Cleveland, oltre ai 22 punti di Tyson e ai 18 di Harden e Mobley, si segnalano i 7 assist e 5 rimbalzi di Harden.

Detroit ha visto i 24 punti di Duren e i 10 punti di Cunningham, che ha però contribuito con 14 assist. La prestazione di Charlotte è stata caratterizzata da un vero e proprio sforzo di squadra, con sette giocatori in doppia cifra e un attacco ben distribuito che ha messo in difficoltà la difesa di Dallas.