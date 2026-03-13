Roma si prepara ad accogliere la sua Maratona più imponente. Domenica 22 marzo 2026, con partenza dai Fori Imperiali e arrivo al Circo Massimo, si correrà l’edizione più grande di sempre, presentata in Campidoglio il 13 marzo. Saranno 36mila gli iscritti, provenienti da 166 Paesi, di cui 10mila donne. Si prevede la presenza in città di almeno 120mila persone tra atleti e accompagnatori.

Un evento dal respiro globale e un impatto economico significativo

L’assessore Alessandro Onorato ha evidenziato che l’indotto economico dell’evento supererà i 120 milioni di euro.

La Maratona di Roma ha ormai raggiunto una dimensione internazionale, confermata dall’ingresso nel circuito European Marathon Classics. L’evento si arricchisce inoltre di iniziative legate alla sostenibilità, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Acqua.

Sport, solidarietà e messaggi di pace

Accanto alla maratona tradizionale, si svolgeranno la Acea Run4Rome Relay, una staffetta solidale con oltre 40 onlus e circa 6mila partecipanti, e la Plogging Relay, che unisce corsa e raccolta dei rifiuti. In totale, circa 60mila persone indosseranno pettorine da corsa. Tra le iniziative simboliche, il “Ponte della pace” con una mamma israeliana e una palestinese, e la presentazione del World Pacer Team, con 252 pacer, che punta al Guinness World Record per il team più numeroso in una maratona ufficiale.

La settimana “tutta di corsa” culminerà con un’udienza con Papa Leone XIV, mercoledì 18 marzo.

Un successo atteso e costruito

Già a inizio dicembre 2025 la Maratona di Roma aveva registrato il sold out con 36mila iscritti, un risultato senza precedenti nella sua storia. Il 70% dei partecipanti proviene dall’estero, confermando il richiamo internazionale della Capitale. Il balzo è netto rispetto ai 28mila iscritti della trentesima edizione del 2025. Il sindaco Roberto Gualtieri ha attribuito il successo alla serietà, alla qualità del lavoro e alla capacità organizzativa, frutto di una programmazione avviata nel 2019. L’evento si colloca ora tra le prime dieci maratone al mondo, accanto a New York, Berlino, Londra e Parigi.