La notte del 31 marzo ha infiammato il panorama NBA con prestazioni eccezionali e traguardi storici. Gli Oklahoma City Thunder hanno celebrato la sessantesima vittoria stagionale, guidati da Shai Gilgeous‑Alexander (quarantasette punti, decisivo nei supplementari). Contemporaneamente, Victor Wembanyama ha riscritto la storia della lega, firmando quarantuno punti e sedici rimbalzi e realizzando il doppio‑doppio più rapido di sempre.

Thunder: 60 vittorie con SGA decisivo

Gli Oklahoma City Thunder hanno tagliato il traguardo delle sessanta vittorie stagionali, superando i Detroit Pistons 114‑110 dopo un tempo supplementare.

Protagonista Shai Gilgeous‑Alexander, con quarantasette punti, di cui otto decisivi nell'overtime, garantendo ai Thunder un successo fondamentale.

Wembanyama: record storico di doppio-doppio

Notte indimenticabile per Victor Wembanyama, che ha dominato la scena con una prestazione sbalorditiva nella vittoria dei San Antonio Spurs 129‑114 contro i Chicago Bulls. Ha chiuso la partita con quarantuno punti e sedici rimbalzi. Il suo doppio‑doppio, raggiunto in appena otto minuti e trentuno secondi, ha stabilito un nuovo primato nella storia della NBA, superando un record che resisteva dal 1966 e consolidando il suo status di giocatore eccezionale.

Le altre sfide della notte NBA

La serata NBA ha offerto altre emozioni: i Miami Heat hanno piegato i Philadelphia 76ers 119‑109 (Tyler Herro 30 punti, Bam Adebayo doppia doppia); gli Atlanta Hawks hanno battuto i Boston Celtics 112‑102 (doppie doppie di Onyeka Okongwu e Jalen Johnson, 20 punti ciascuno).

A ovest, i Phoenix Suns hanno superato i Memphis Grizzlies 131‑105 (Devin Booker 36 punti); i Minnesota Timberwolves hanno espugnato Dallas 124‑94 (Julius Randle 24 punti, Anthony Edwards 17 al rientro). I Cleveland Cavaliers hanno prevalso a Salt Lake City, battendo gli Utah Jazz 122‑113 (Evan Mobley e Donovan Mitchell 34 punti ciascuno). Infine, i Los Angeles Lakers hanno travolto i Washington Wizards 120‑101, con LeBron James autore di una tripla doppia (21 punti, 12 assist, 10 rimbalzi), eguagliando il numero di vittorie in carriera di Kareem Abdul‑Jabbar.