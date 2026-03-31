Martedì 31 marzo si prospetta una giornata intensa per gli amanti dello sport, con un palinsesto ricco di eventi in diretta tv e streaming. Dal calcio al tennis, dal basket al curling, ecco la guida completa agli appuntamenti odierni.

Calcio: Nazionali Azzurre in sfide decisive

Doppio impegno cruciale per il calcio italiano. Alle 20.45, la Nazionale maggiore di Rino Gattuso affronta la Bosnia a Zenica nella finale playoff Mondiali 2026. Gara “dentro-fuori” per il ritorno alla rassegna iridata, trasmessa su Rai 1 HD e RaiPlay.

Alle 18.30, la Nazionale Under 21 di Silvio Baldini sarà in Svezia per le qualificazioni Europei 2027.

Obiettivo: tre punti per inseguire la Polonia e mantenere vive le speranze di accesso diretto. L'incontro sarà su Rai 2 HD e RaiPlay.

Programma altri sport: Tennis, Snooker, Basket, Curling e Vela

Il tennis apre con i primi turni ATP: Bucarest (10.00) e Marrakech (12.00) su Sky Sport Tennis, Uno (11-18), Mix (fino alle 20); streaming SkyGo, NOW, Tennis TV. I primi turni WTA: Charleston (17.00) e Bogotá (17.30) su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Mix (fino alle 20); streaming SuperTennix, SkyGo, NOW, supertennis.tv. Lo snooker (Tour Championship 2026, 14.00) è in streaming su Discovery+, HBO Max.

Il basket vede in EuroCup 2026: Besiktas vs Bahcesehir Kol. (19.00, streaming EuroLeague Tv) e JL Bourg vs Turk Telekom (20.00, Sky Sport, streaming SkyGo, NOW, EuroLeague Tv).

L'Eurolega 2026 presenta la Virtus Bologna vs Paris (20.45, Sky Sport Uno, Basket, streaming SkyGo, NOW, EuroLeague Tv).

La serata si chiude con il curling (Mondiali 2026): Italia vs Polonia (22.00) e Italia vs Cechia (03.00), entrambi streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN, The Curling Channel (per la prima) e The Curling Channel (per la seconda). La vela (Trofeo Princesa Sofia, 11.00) non avrà copertura tv o streaming.