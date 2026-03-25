Il gigante femminile di Lillehammer ha inaugurato l'ultima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026 con una prima manche ricca di emozioni e colpi di scena. L'evento, che segna la chiusura del calendario internazionale, mantiene viva la serrata lotta per la Coppa del Mondo generale, con Mikaela Shiffrin ed Emma Aicher protagoniste di un duello avvincente fino all'ultimo.

Shiffrin, reduce dalla vittoria nello slalom del giorno precedente, si è presentata ai nastri di partenza con un vantaggio di 85 punti su Aicher, totalizzando 1.386 punti.

Per la sciatrice tedesca, la strada verso il successo finale è chiara ma ardua: deve conquistare la vittoria nel gigante e contemporaneamente sperare che l'atleta americana non riesca a ottenere punti. Una situazione di alta tensione che promette scintille nella seconda parte di gara.

Valerie Grenier domina la prima manche

La canadese Valerie Grenier ha sorpreso tutti, imponendosi nella prima manche con un tempo eccezionale di 1:07.90, che le ha permesso di conquistare la vetta della classifica provvisoria. A soli due centesimi di distanza, la svedese Sara Hector ha dimostrato grande aggressività, piazzandosi in seconda posizione. Il podio provvisorio è completato dall'austriaca Julia Scheib, che ha chiuso a 47 centesimi dalla leader.

La determinazione di Emma Aicher nella corsa alla classifica generale è stata evidente: ha concluso la sua prova a soli 26 centesimi dalla testa, mantenendosi così pienamente in lizza non solo per la vittoria di giornata, ma anche per il prestigioso titolo stagionale. Diversa la situazione per Mikaela Shiffrin, che ha terminato la prima manche in nona posizione, con un ritardo di 1.55 secondi da Grenier. Questo risultato lascia completamente aperti tutti i giochi per la decisiva seconda discesa.

Le atlete italiane in gara

La competizione vede la partecipazione di cinque atlete italiane. Tra queste, Lara Della Mea ha registrato la migliore prestazione azzurra nella prima manche, piazzandosi undicesima con un ritardo di 1.76 secondi dalla leader.

Sofia Goggia ha concluso in tredicesima posizione, mentre le altre rappresentanti italiane – Asja Zenere, Laura Pirovano e Anna Trocker – sono rimaste più attardate nella classifica provvisoria.

Classifica provvisoria e attesa per la seconda manche

La classifica provvisoria dopo la prima manche vede Valerie Grenier saldamente al comando, seguita da Sara Hector e Julia Scheib. Completano la top ten Camille Rast, Nina O’Brien, Zrinka Ljutic, Lara Colturi, Alice Robinson, Mikaela Shiffrin e Thea Louise Stjernesund. La seconda manche, attesa per le 12.30, si preannuncia come il momento clou della giornata, con implicazioni decisive sia per la vittoria di tappa sia per l'assegnazione della Coppa del Mondo generale di sci alpino.

La conclusione della stagione di Coppa del Mondo a Lillehammer è tradizionalmente un appuntamento che riserva grandi emozioni e possibili ribaltamenti di classifica. La presenza di atlete di altissimo livello e l'elevata posta in palio rendono questa gara particolarmente sentita. Il duello tra Shiffrin e Aicher per la sfera di cristallo è uno dei momenti più avvincenti dell'anno, con la suspense che si protrarrà fino all'ultima porta.