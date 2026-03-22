Daniil Medvedev ha avviato il suo percorso al Miami Open con una vittoria combattuta contro il giapponese Rei Sakamoto. Il tennista russo ha dimostrato notevole determinazione e capacità di adattamento a condizioni di gioco diverse da quelle di Indian Wells.

Reduce dalla finale di Indian Wells, Medvedev ha sottolineato l'importanza di aver gareggiato "alla pari" con avversari come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Questa esperienza, ha affermato, gli ha dato grande fiducia: "Mi ha dato molta fiducia, soprattutto giocando contro uno come Sinner e arrivando così vicino alla vittoria.

Mi dimostra che sono in buona forma. Ora voglio provare a disputare un grande torneo a Miami." Si è detto soddisfatto di aver rimontato il primo set difficile.

Medvedev si sente in ottima forma fisica, nonostante la stanchezza dei tornei. La sua filosofia è positiva: "Non è il mio primo anno nel circuito e so come gestirla. A Miami, se perdi presto hai più tempo per prepararti alla terra battuta e goderti la città, e se vinci, beh, è fantastico. È una situazione vincente in entrambi i casi, e sono contento di qualsiasi cosa accada."

Adattamento e Strategie a Miami

Il passaggio da Indian Wells a Miami comporta sempre delle sfide. "Non è mai facile passare da Indian Wells a Miami... ma allo stesso tempo hai molta fiducia, ed è questo che mi ha permesso di vincere." Medvedev ha notato che, rispetto all'aria secca e al campo più veloce di Indian Wells, gli scambi a Miami sono sembrati "molto più lenti", sebbene il servizio abbia funzionato bene.

Medvedev ha condiviso la sua filosofia sull'equilibrio tra vita professionale e personale. "Mi sto divertendo molto," ha affermato, pur ammettendo che a volte la preparazione tennistica potrebbe migliorare. Preferisce "trovare un equilibrio tra la vita dentro e fuori dal circuito," partecipando a eventi divertenti, anche con Andrey Rublev, piuttosto che vivere "come un robot".

L'Evoluzione del Confronto con Sinner

Medvedev ha riconosciuto i significativi progressi di Jannik Sinner, evidenziando come l'italiano "serva dieci volte meglio" rispetto al passato. Questo miglioramento nel servizio ha modificato drasticamente l'equilibrio nei loro scontri diretti. Medvedev ha ammesso la necessità di elaborare nuove strategie per affrontare Sinner in futuro, prevedendo che, se l'italiano manterrà questo elevato livello di gioco, si confermerà un avversario formidabile per l'intero circuito.