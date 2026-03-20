Francesco Bagnaia ha concluso le pre-qualifiche del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026 sul circuito di Goiânia, con il nono tempo, esprimendo comunque grande soddisfazione per le condizioni della pista e l'ottimo feeling con la sua moto Ducati.

Il resoconto della sessione

La sessione è stata fortemente influenzata dalla pioggia, che ha iniziato a cadere nella seconda parte del turno, rendendo impossibili i time attack e di fatto cristallizzando i tempi precedentemente registrati. Il miglior crono è stato siglato da Johann Zarco con 1’21.257.

A seguire, Marc Marquez si è piazzato a 125 millesimi, mentre un brillante Toprak Razgatlioglu ha ottenuto il terzo tempo a 308 millesimi. La quarta posizione è andata a Jorge Martin, con un distacco di 309 millesimi dalla vetta, seguito da Pedro Acosta quinto a 493 millesimi e Alex Marquez sesto a 538. Fabio Quartararo ha chiuso settimo a 568 millesimi, davanti a Fermin Aldeguer ottavo a 625. Francesco Bagnaia ha registrato il nono tempo a 710 millesimi, e Ai Ogura ha completato la top10 a 810 millesimi.

Le dichiarazioni di Bagnaia

Al termine delle pre-qualifiche, il pilota ha condiviso le sue impressioni: «Iniziamo con il dire che la pista è bellissima, divertente, tecnica e veloce. Senza dubbio è piccola, ma in modo diverso rispetto all’Ungheria, che sembra di correre in un parcheggio.

Questa pista dà gusto, devi raccordare diverse curve e dà stimoli. Oggi purtroppo abbiamo potuto fare solo pochi giri sull’asciutto, ma direi che sono stati positivi. La moto mi piace, ha un buon feeling. In queste condizioni un anno fa ero in enorme difficoltà, per cui sono contento». Bagnaia ha poi aggiunto un’analisi più tecnica: «Sapevo di aver fatto male la curva 9-10 e i dati lo hanno confermato, per il resto tutto ok. Le curve 1, 4, 5, 7 e 8 erano ancora bagnate, per cui bisognava prendere la traiettoria giusta. Penso che non vedremo mai la pista completamente asciutta in questo fine settimana, quindi dovremo convivere con queste condizioni».

Il ritorno del Gran Premio del Brasile

Il Gran Premio del Brasile si tiene sul rinnovato Autódromo Internacional Ayrton Senna di Goiânia, che fa il suo ritorno nel calendario MotoGP dopo oltre vent’anni.

L’evento, in programma tra il 20 e il 22 marzo 2026, rappresenta la seconda tappa del Mondiale. Il tracciato, che aveva già ospitato il GP tra il 1987 e il 1989, è stato oggetto di importanti rinnovamenti per adeguarsi agli attuali standard di sicurezza della FIM, segnando un momento significativo per il motociclismo mondiale.