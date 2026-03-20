A Toruń, in Polonia, si è aperta la prima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor 2026. Ospitata nella regione di Kujawy-Pomorze, la rassegna vede 674 atleti da 118 Paesi, per la ventunesima edizione e la terza in Europa in tre anni.

La mattinata è stata inaugurata dalle prove multiple. Nei 60 metri dell’eptathlon, l’attenzione è stata rivolta a Dario Dester. L’atleta bresciano, al rientro ad alto livello dopo i problemi fisici del 2025, ha subito dimostrato la sua eccellente forma, forte del record italiano indoor di 6121 punti (Ancona, 28 febbraio-1 marzo 2026).

Dester punta a inserirsi nella top-otto di una gara guidata dal campione del mondo in carica Simon Ehammer, con lo statunitense Kyle Garland e il francese Makenson Gletty tra i contendenti al podio.

Ceccarelli in semifinale nei 60 metri

Nel programma mattutino si sono svolte le batterie dei 60 metri maschili. Il campione europeo Samuele Ceccarelli ha centrato la qualificazione alla semifinale con 6"62, a un solo centesimo dal personale, confermando le sue ambizioni. Occhi puntati anche su Filippo Randazzo, protagonista sorprendente di questa stagione invernale.

Diaz e Dallavalle, l'Italia punta al podio nel triplo

Nel pomeriggio, l'attenzione si sposterà sulla finale del salto triplo maschile, dove l'Italia nutre grandi speranze.

Il campione uscente Andy Diaz, detentore del record italiano indoor di 17,80 metri (oro ai Mondiali Indoor di Nanchino il 21 marzo 2025), è tra i favoriti. Al suo fianco, Andrea Dallavalle, reduce da una stagione di alto livello con l'argento ai Mondiali di Tokyo, cercherà una medaglia. La competizione si preannuncia serrata, con avversari come l'algerino Yasser Triki e i cubani Andy Hechavarria e Lazaro Martinez.