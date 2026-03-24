Il tabellone del Miami Open 2026 si sta delineando con sorprese e conferme, mentre il prestigioso torneo entra nella sua fase cruciale. Jannik Sinner prosegue la sua marcia trionfale, assicurandosi un posto negli ottavi di finale con una prestazione convincente e autorevole. Al contempo, il Masters 1000 della Florida ha visto l'eliminazione di due nomi di spicco: Daniil Medvedev, testa di serie e tra i favoriti alla vittoria finale, e il campione in carica Jakub Mensik, entrambi protagonisti di uscite di scena inaspettate che hanno rimescolato le carte in tavola e aperto nuovi scenari.

Sinner inarrestabile: Moutet superato con autorità

Il tennista italiano Jannik Sinner ha dimostrato ancora una volta la sua eccellente forma e la sua determinazione, superando il francese Corentin Moutet in due set netti. La partita, conclusasi con il punteggio di 6-1 6-4, ha evidenziato la solidità e la precisione di Sinner, che non ha lasciato scampo al suo avversario, dominando gli scambi fin dalle prime battute. Questa vittoria gli garantisce l'accesso agli ottavi di finale, dove ora si prepara ad affrontare l'americano Alex Michelsen. L'incontro con Michelsen sarà un ulteriore test per le ambizioni del numero 2 del mondo, che punta a proseguire la sua corsa nel torneo con la stessa intensità e concentrazione.

La sua progressione a Miami continua, alimentando le speranze dei suoi numerosi tifosi.

Le eliminazioni a sorpresa: Medvedev e Mensik salutano Miami

Il torneo ha riservato importanti colpi di scena con le eliminazioni di due figure di spicco del circuito. Daniil Medvedev, una delle teste di serie più attese e tra i favoriti per la vittoria finale, è stato sorprendentemente sconfitto dall'argentino Francisco Cerundolo. Il match, durato oltre due ore e diciassette minuti, ha visto Cerundolo imporsi con il punteggio di 6-0 4-6 7-5, un risultato significativo che segna la sua prima vittoria del 2026 contro un giocatore Top 10. Questa prestazione conferma il feeling speciale di Cerundolo con il cemento di Miami, dove spesso ha saputo esprimere il suo miglior tennis e raggiungere risultati importanti.

Anche il campione in carica Jakub Mensik ha dovuto dire addio al torneo, non riuscendo a difendere il suo titolo. Il tennista ceco è stato protagonista di una battaglia estenuante e ricca di emozioni contro l'americano Frances Tiafoe, un incontro che si è protratto fino al tie-break del terzo set. Dopo una lotta serratissima e scambi prolungati, Tiafoe è riuscito a spuntarla con il punteggio di 7-6(4) 4-6 7-6(11), mettendo fine al sogno di Mensik di proseguire la sua avventura nel Masters 1000 della Florida.

Il contesto del Masters 1000 di Miami e i protagonisti emergenti

Il Miami Open 2026, giunto alla sua quarantunesima edizione, si svolge dal 17 al 29 marzo presso l'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida.

Questo prestigioso evento fa parte della categoria ATP Masters 1000, attirando i migliori talenti del circuito mondiale e offrendo sfide di altissimo livello su cemento. La competizione è un appuntamento fisso nel calendario tennistico internazionale, noto per le sue condizioni di gioco impegnative e per l'atmosfera vibrante che si respira tra gli spalti.

Tra i protagonisti di questa edizione, l'argentino Francisco Cerundolo, attuale numero 19 del mondo, si sta distinguendo per la sua costanza e il suo rendimento. Con la vittoria su Medvedev, ha raggiunto gli ottavi di finale per la quarta volta a Miami, un dato che sottolinea la sua affinità con questo torneo e la sua capacità di esprimersi al meglio su questa superficie.

Il suo prossimo avversario sarà il francese Ugo Humbert, numero 34 del ranking. I due si sono già incontrati in passato, con Cerundolo che ha avuto la meglio su terra battuta a Parigi, durante i Giochi Olimpici del 2024. Sarà interessante vedere come si evolverà questo nuovo confronto su una superficie diversa e in un contesto così importante.