Il grande tennis vede oggi protagonista Jannik Sinner, che scende in campo per gli ottavi di finale del prestigioso torneo ATP Masters 1000 di Miami. L'azzurro affronterà lo statunitense Alex Michelsen in una sfida cruciale per il suo cammino nella competizione floridiana.

Il match tra Sinner e Michelsen è il terzo incontro in programma sullo Stadium, con inizio fissato non prima delle ore 21.00 italiane. Il programma della giornata prenderà il via alle ore 17.00 italiane. Sinner arriva a questo appuntamento dopo aver superato il transalpino Corentin Moutet nel terzo turno.

I precedenti tra i due atleti sorridono all'azzurro, che ha vinto entrambi gli incontri disputati nel 2024, fornendo un elemento di fiducia.

Sinner-Michelsen: dove seguire il match in TV e streaming

La diretta televisiva sarà garantita su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena. La diretta streaming sarà disponibile sulle piattaforme Sky Go, NOW e Tennis TV. Inoltre, OA Sport offrirà una dettagliata diretta live testuale dell'incontro, per un aggiornamento costante e in tempo reale.

Il torneo: Miami Open 2026

Il Miami Open 2026 è la quarantunesima edizione di questo importante appuntamento del circuito ATP Masters 1000. L'evento si tiene dal 17 al 29 marzo presso l'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida. Il torneo maschile si disputa su campi in cemento all'aperto, una superficie che tradizionalmente favorisce un gioco rapido e potente, mettendo alla prova l'abilità dei partecipanti.