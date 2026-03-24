Il tabellone del WTA 1000 di Miami ha preso forma con la definizione dei quarti di finale, che vedranno in campo alcune delle migliori tenniste del circuito. La numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, ha proseguito il suo percorso imponendosi con autorità sulla cinese Qinwen Zheng, superata in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e venticinque minuti. La tennista bielorussa, che punta alla doppietta Indian Wells-Miami, affronterà ora la sorprendente statunitense Haley Baptiste, protagonista di un cammino che l’ha portata per la prima volta ai quarti di un torneo 1000.

Baptiste, dopo aver eliminato Elina Svitolina, ha confermato il suo ottimo momento battendo la lettone Jelena Ostapenko per 6-3 6-4, centrando un altro successo di prestigio. Nella parte alta del tabellone, Elena Rybakina si è imposta nettamente sull’australiana Talia Gibson con un duplice 6-2 in poco più di un’ora di gioco, mentre Jessica Pegula ha avuto la meglio sulla rumena Jacqueline Cristian per 6-4 6-1. Le due si sfideranno in una rivincita della sfida già vista ai quarti di Indian Wells.

Prestazioni Solide a Miami: Bencic e Gauff Avanzano

Belinda Bencic ha offerto una prestazione di alto livello contro l’americana Amanda Anisimova, lasciando appena quattro game all’avversaria e chiudendo con un doppio 6-2 in un’ora e diciotto minuti.

Nei quarti la svizzera affronterà Coco Gauff, che ha dovuto lottare per superare la rumena Sorana Cirstea: la numero quattro del mondo si è imposta 6-4 3-6 6-2 dopo due ore di gioco, confermando comunque la sua solidità nei momenti decisivi.

L’ultimo quarto di finale vedrà di fronte Victoria Mboko e Karolina Muchova. La giovane canadese Mboko ha eliminato la russa Mirra Andreeva con il punteggio di 7-6 4-6 6-0 dopo una battaglia di oltre due ore, mentre Muchova ha dominato la filippina Alexandra Eala, semifinalista della passata edizione, con un netto 6-0 6-2 in appena un’ora.

Tutti i Risultati degli Ottavi di Finale

Questi i risultati completi degli ottavi di finale del WTA 1000 di Miami: Muchova ha battuto Eala 6-0 6-2, Mboko ha superato Andreeva 7-6 4-6 6-0, Gauff ha avuto la meglio su Cirstea 6-4 3-6 6-2, Baptiste ha eliminato Ostapenko 6-3 6-4, Pegula ha sconfitto Cristian 6-4 6-1, Sabalenka ha vinto contro Zheng 6-3 6-4, Bencic ha superato Anisimova 6-2 6-2 e Rybakina ha battuto Gibson 6-2 6-2.

Sabalenka ha confermato la sua leadership mondiale con una prestazione solida contro Zheng, chiudendo il match in due set. Il torneo di Miami si conferma così uno degli appuntamenti più attesi della stagione, con le migliori giocatrici pronte a contendersi il titolo.