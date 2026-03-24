L'Olimpia Milano ha subito una dolorosa sconfitta sul campo del Monaco, cedendo per 90-85 al termine di una gara combattuta e ricca di colpi di scena. I biancorossi, dopo aver condotto a lungo e costruito più volte un vantaggio in doppia cifra, si sono visti rimontare dai padroni di casa nei minuti finali, compromettendo seriamente le proprie speranze di accedere alla zona play-in europea.

L'avvio della partita ha visto ritmi non elevatissimi, ma l'Olimpia Milano si è dimostrata subito più concentrata. Dopo un parziale iniziale di 5-5, l'EA7 ha messo a segno il primo allungo grazie ai canestri di Nebo, Bolmaro e LeDay, culminato con una tripla di Shields per il +9 a metà quarto.

Nonostante una tripla di Booker per il Monaco, la squadra francese ha faticato molto in attacco. Milano ha saputo sfruttare al meglio i rimbalzi offensivi e i sette punti di Shavon Shields per chiudere il primo periodo con un significativo 25-13.

La reazione del Monaco e il sorpasso temporaneo

Nel secondo quarto, il Monaco ha tentato una decisa reazione, alzando il ritmo e riducendo lo svantaggio sotto la doppia cifra. L'Olimpia Milano ha attraversato un momento di difficoltà in attacco, con passaggi a vuoto che hanno permesso ai padroni di casa di avvicinarsi. Il sorpasso è arrivato dalla lunetta con Theis, in un periodo dominato da Okobo, autore di ben 26 punti in soli sette minuti per i francesi.

Nonostante il parziale favorevole al Monaco, l'EA7 è riuscita a contenere i danni e a chiudere il primo tempo in vantaggio per 48-45.

La ripresa ha visto un nuovo tentativo di fuga da parte del Monaco, ma l'Olimpia Milano ha saputo reagire con prontezza, tornando a condurre la gara. I biancorossi hanno costruito un vantaggio che ha raggiunto il +7, consolidato poi da una tripla di Shields che ha riportato la squadra in doppia cifra di vantaggio. Fondamentale in questa fase è stata la ritrovata supremazia a rimbalzo. Al termine del terzo quarto, l'Olimpia si trovava avanti per 73-63, con dieci punti di margine da gestire nell'ultimo periodo.

Il crollo finale e la beffa a Monaco

L'ultimo periodo si è aperto con gli attacchi bloccati da entrambe le parti, con un parziale di 3-2 per il Monaco nei primi due minuti e mezzo.

La partita si è riaccesa dopo un errore di Guduric e un fallo antisportivo di Booker, che si è riscattato immediatamente con una tripla ristabilendo il +10 per Milano. Tuttavia, il Monaco non ha mollato, e grazie a una tripla di Diallo, servito dal decimo assist di Okobo, si è riportato a soli -3. Alcuni errori al tiro di Bolmaro hanno impedito all'Olimpia di riallungare, e il pareggio è arrivato con un'altra tripla di Diallo a due minuti dalla sirena finale.

Nel concitato finale, l'Olimpia Milano ha smesso di essere efficace in attacco, e la giocata decisiva di Strazel ha sancito la vittoria del Monaco per 90-85. Questa sconfitta condanna l'EA7 Emporio Armani Milano, che vede così allontanarsi in modo quasi definitivo la possibilità di accedere alla zona play-in europea.

La prestazione di Okobo, decisivo sia in fase realizzativa sia come assist-man, ha fatto la differenza nei momenti chiave della partita. Per Milano, sarà fondamentale ritrovare continuità e lucidità nei finali di gara per provare a riaprire il discorso qualificazione nelle prossime sfide europee.