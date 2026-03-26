Milano ha compiuto un passo decisivo verso la conquista della Challenge Cup di volley maschile, dominando la finale d'andata contro il Lindemans Aalst. La formazione meneghina si è imposta con un perentorio 3-0 (25-18; 25-19; 25-22) di fronte ai 2.040 spettatori presenti allo Sportcentrum Schotte, ipotecando di fatto il trofeo europeo.

Sotto la guida di coach Roberto Piazza, la squadra italiana ha mostrato grande solidità e determinazione, riscattando l'eliminazione subita nei quarti di finale dei playoff scudetto. Il vero trascinatore della serata è stato il bomber Ferre Reggers, autore di ben 23 punti, impreziositi da 2 ace e 3 muri, che ha guidato i compagni con una prestazione di altissimo livello.

Al suo fianco, Tatsunori Otsuka ha contribuito con 14 punti, mentre Tommaso Ichino ne ha realizzati 7. Al centro, Edoardo Caneschi (6 punti) e Gabriele Di Martino (4) hanno garantito solidità, con Fernando Kreling in regia a orchestrare sapientemente il gioco.

Il dominio in campo e i singoli

Il Lindemans Aalst, allenato da Frank Depestele, ha tentato di opporre resistenza, affidandosi ai 17 punti di Enrique Rempel e agli 11 di Nuno Marquez. Tuttavia, la superiorità di Milano è stata evidente e incontrastabile. La formazione italiana ha dominato i primi due set con autorità, per poi gestire con lucidità anche il terzo parziale, chiudendo la gara senza mai concedere il controllo del match agli avversari.

Questa vittoria rappresenta un risultato di fondamentale importanza per Milano, che si avvicina concretamente al traguardo europeo. Per alzare al cielo la Challenge Cup, basterà infatti conquistare due set nella decisiva gara di ritorno, in programma all'Allianz Cloud il prossimo 1° aprile alle ore 20.30.

Il cammino di Milano in Europa

Il percorso di Milano nella Challenge Cup è stato finora costellato da prestazioni convincenti e autorevoli. Ne è prova la semifinale contro l'Altekma SK Izmir, dove la squadra lombarda aveva già ipotecato l'accesso alla finale vincendo 3-0 la gara d'andata e assicurandosi poi il passaggio del turno aggiudicandosi i primi due set nel match di ritorno. La finale contro il Lindemans Aalst si configura dunque come l'ultimo ostacolo per riportare il prestigioso trofeo a Milano, un successo che la squadra ha già assaporato nella stagione 2020-21.

Il sestetto di coach Piazza si presenta all'appuntamento decisivo con la piena consapevolezza dei propri mezzi e con l'obiettivo dichiarato di chiudere la stagione con un titolo europeo. Un traguardo che coronerebbe il percorso di un gruppo capace di reagire alle difficoltà e di trovare nuove, forti motivazioni nella competizione continentale.