La Ferrari ha inaugurato il Mondiale 2026 con una prestazione solida e credibile, dimostrando di poter tenere testa alla Mercedes nel Gran Premio d’Australia a Melbourne. La Rossa ha mostrato affidabilità e una buona gestione degli pneumatici, elementi fondamentali per costruire un percorso di crescita.

Un avvio incoraggiante ma senza illusioni

Al termine del Gran Premio d’Australia, la Ferrari ha confermato di essere l’avversaria più credibile della Mercedes, pur senza mettere in discussione la superiorità del team tedesco. La Rossa ha evidenziato solidità e potenziale, distinguendosi in particolare nella gestione degli pneumatici e nell’affidabilità generale.

In qualifica, tuttavia, la SF‑26 ha mostrato margini di miglioramento. Lewis Hamilton, ritrovato e motivato, si è dimostrato una valida seconda punta al fianco di Charles Leclerc.

Il compito di Maranello

Il Cavallino Rampante ha iniziato il campionato con un “trotto sostenuto”: una base solida su cui costruire le future performance. Tuttavia, per lottare concretamente per il titolo mondiale, sarà necessario trasformare questo ritmo costante in un vero e proprio “galoppo”, capace di insidiare la supremazia delle Frecce d’Argento. Il compito spetta a chi cura la forma dell’equino più amato dagli italiani: riuscire a farlo correre al massimo delle sue potenzialità.

Analisi tecnica

Secondo le analisi emerse dai test in Bahrain, Ferrari e Mercedes hanno mostrato pacchetti tecnici coerenti e affidabili, capaci di rispettare le milestone progettuali senza intoppi strutturali.

Entrambi i team hanno impressionato fin dall’inizio per la qualità dell’esecuzione tecnica e la solidità dei sistemi, posizionandosi come i principali contendenti.

I test in Bahrain hanno inoltre evidenziato che la Ferrari ha ottenuto il miglior tempo assoluto con Charles Leclerc (1’31"992), mentre la Mercedes, con Antonelli, è rimasta a +0"811. Sebbene il distacco non sia enorme, questo dato conferma un vantaggio iniziale per la Rossa in termini di prestazione pura sul giro secco, un aspetto cruciale per le qualifiche.