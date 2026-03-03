Maurizio Mirarchi è il nuovo commissario tecnico del Setterosa, la nazionale italiana femminile di pallanuoto. La nomina, avvenuta il 3 marzo 2026, segna l’avvio di un nuovo ciclo con l’obiettivo primario di centrare la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Un tecnico di esperienza e passione

Mirarchi, tecnico di lungo corso con esperienze significative tra la Serie A1 e la Serie A2, si è distinto per la salvezza diretta conquistata alla guida dell’Astra Roma e per la ribalta europea ottenuta con la Pallanuoto Trieste. La pallanuoto rappresenta una passione di famiglia: suo figlio Cristiano è capitano della Training Academy Olympic Roma e una figura di riferimento nel panorama nazionale.

Una squadra da costruire

Il nuovo ct eredita una rosa che, al momento, appare priva di individualità di spicco, con il futuro della veterana Roberta Bianconi ancora da definire. In questo contesto, la forza del Setterosa dovrà necessariamente emergere dalla capacità di fare gruppo, da una meticolosa organizzazione di gioco e dalla valorizzazione del talento dei singoli atleti.

Il debutto ufficiale di Mirarchi alla guida della nazionale è previsto per il girone preliminare della World Cup, in programma a Rotterdam dall’1 al 6 maggio.

Obiettivi e contesto

La nomina del nuovo commissario tecnico giunge in un momento delicato per la nazionale femminile, che punta a rilanciarsi nel quadriennio olimpico.

Il compito di Mirarchi sarà quello di costruire un gruppo coeso e competitivo, capace di affrontare le sfide internazionali con la necessaria determinazione.

Il doppio impegno di Mirarchi

Maurizio Mirarchi manterrà anche l’incarico di allenatore della Pallanuoto Trieste fino al termine della stagione agonistica, affrontando così un duplice impegno tra club e nazionale. La sua nomina segue il quarto posto ottenuto dal Setterosa agli Europei di Funchal e la conclusione del ciclo di Carlo Silipo, alla guida della squadra dal 10 marzo 2021.