L’Inghilterra si prepara a voltare pagina in vista della sfida del Sei Nazioni contro l’Italia allo Stadio Olimpico di Roma. La nazionale inglese arriva a questo appuntamento dopo la pesante sconfitta subita contro l’Irlanda, un risultato che sembra aver spinto il commissario tecnico Steve Borthwick a prendere decisioni radicali, in particolare riguardo alla linea dei trequarti.

Una rivoluzione nella trequarti

La volontà di dare un segnale forte dopo una prestazione giudicata insufficiente si traduce in una possibile rivoluzione completa degli assetti offensivi.

Secondo le indiscrezioni, l’unico a poter mantenere il proprio posto potrebbe essere Tommy Freeman, sebbene sia pronto a cambiare ruolo, spostandosi dall’ala al centro. Questa mossa indicherebbe la chiara intenzione di ridisegnare equilibri e schemi. A complicare ulteriormente le scelte, Ollie Lawrence non ha recuperato in tempo da un problema al ginocchio ed è stato escluso dalla lista dei convocati. A ciò si aggiunge l’infortunio muscolare di Alex Mitchell, che terrà il mediano di mischia fuori per diverse settimane.

Nuovi interpreti per un nuovo assetto

In cabina di regia, le scelte sembrano orientate verso un tandem inedito: Fin Smith all’apertura e Ben Spencer numero nove. Una decisione che potrebbe portare persino all’esclusione di George Ford dalla rosa.

Sulla trequarti, oltre al già citato spostamento di Freeman in maglia numero 13, si fa avanti Seb Atkinson. Questo profilo fisico e dinamico promette di garantire avanzamento e solidità alla linea. Sulle ali, le candidature di Cadan Murley e Tom Roebuck puntano ad aumentare la pressione e il lavoro senza palla. Resta aperto il ballottaggio per il ruolo di estremo: Freddie Steward, fin qui punto fermo nel gioco aereo, potrebbe lasciare spazio a una soluzione più creativa come Marcus Smith, che offrirebbe un secondo playmaker alle spalle della mediana.

Contesto e obiettivi

In un momento delicato del torneo, l’Inghilterra cerca risposte forti. Una prestazione convincente contro l’Italia diventa quindi cruciale per rilanciare le ambizioni e la credibilità internazionale della squadra, dimostrando di aver metabolizzato la sconfitta e di poter reagire con rinnovata determinazione.

Conferme dalla stampa inglese

Fonti inglesi confermano l’intenzione di Borthwick di apportare cambiamenti radicali alla linea dei trequarti dopo la sconfitta con l’Irlanda. Fin Smith è indicato come favorito per il ruolo di apertura, mentre Ben Spencer è in pole position per sostituire Mitchell a mediano di mischia. Anche le candidature di Seb Atkinson, Cadan Murley e Tom Roebuck sono confermate, così come il possibile inserimento di Marcus Smith come estremo creativo, a testimonianza di una volontà di cambiamento profondo.