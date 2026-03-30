Guido Monaco, noto commentatore tecnico di Eurosport, ha offerto una dettagliata analisi sulla crescita di Jannik Sinner, focalizzandosi in particolare sul suo recente trionfo al Masters1000 di Miami. L'azzurro ha conquistato il titolo battendo il ceco Jiri Lehecka con un doppio 6-4, completando così il prestigioso Sunshine Double – vittorie a Indian Wells e Miami nello stesso anno – senza cedere nemmeno un set. Un'impresa senza precedenti per un tennista italiano, le cui osservazioni sono state condivise durante l'ultima puntata di TennisMania.

Monaco ha evidenziato come la finale, pur condizionata da pioggia e ritardi, abbia mostrato una netta superiorità di Sinner. "La partita era già complicata a causa della pioggia e dei ritardi. Ci sono state delle situazioni di punteggio favorevoli al ceco, ma Sinner gli ha dato delle mazzate," ha commentato. Pur riconoscendo che Lehecka "dava la sensazione di essere più in partita rispetto al passato," il commentatore ha sottolineato la grande differenza tra i due contendenti. "Il ceco non ne esce male, ma di sicuro non ha impensierito più di tanto Jannik. Tutto secondo margine, c’era troppo margine tra i due. L’avversario è in crescita, può arrivare nei 10, ma non può dare fastidio ai big in questi turni conclusivi dei tornei."

La robustezza fisica e la maturità di Sinner

Riguardo alla condizione fisica del numero due del mondo, Monaco ha espresso piena fiducia nel percorso di Sinner.

"Sinner fisicamente sta bene, ha vinto in posti dove non fa fresco. Sono sicuro che fra 2 anni, quando ne riparleremo, avremo numeri diversi anche nelle partite lunghe, dove per ora ha numeri negativi," ha affermato. Questa previsione sottolinea un potenziale di ulteriore miglioramento per l'azzurro, specialmente in un'area dove ha margini di crescita. Il commentatore ha inoltre rimarcato la capacità di Sinner di imporsi anche in giornate non perfette, un chiaro segnale della sua maturità tecnica e mentale in costante evoluzione.

Analizzando il percorso di Sinner nel torneo, Monaco ha menzionato la prestazione singola di Michelsen, che "contro Jannik ha giocato una partita da top-5 e non si è mai sfaldato." Ha poi aggiunto: "L’italiano non era particolarmente brillante in finale, e questo dà la dimensione di quanto sia forte e superiore.

Sinner era più centrato in questo torneo. Ma è evidente che nella prestazione singola ha giocato la finale di Indian Wells a un livello superiore rispetto a Miami, sicuramente perché ne aveva avuto bisogno contro Medvedev."

Le prospettive per la stagione sulla terra rossa

In vista dei prossimi appuntamenti, Monaco ha posto l'accento sull'importanza del torneo di Montecarlo per Sinner, considerato un appuntamento "di casa". Ha ipotizzato che, in caso di un risultato non esaltante sulla terra monegasca, Sinner potrebbe concentrare le sue energie su Madrid. Al contrario, una vittoria a Montecarlo potrebbe portare a una pausa strategica fino al torneo di Roma. Monaco ha anche espresso ottimismo per le possibilità di Musetti a Montecarlo, a condizione che superi i primi due ostacoli senza problemi fisici.

In un'analisi più ampia sul circuito, Monaco ha evidenziato la percezione nel tennis spagnolo che il torneo di Barcellona goda di un prestigio superiore rispetto a Madrid, citando la storica presenza di Nadal in Catalogna come esempio. Queste considerazioni si inseriscono nel quadro di una grande attenzione verso i giovani talenti del circuito, con Sinner e Alcaraz che continuano a ridefinire gli equilibri del tennis mondiale.