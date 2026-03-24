Il tabellone dell’ATP Masters 1000 di Miami si è ormai delineato fino agli ottavi di finale, e Jannik Sinner, reduce da una convincente vittoria nella notte precedente, si prepara a scendere nuovamente in campo. Il suo prossimo avversario sarà lo statunitense Alex Michelsen. In una recente puntata di TennisMania, il giornalista di Eurosport Guido Monaco ha offerto un’analisi approfondita sulle prospettive dell’azzurro nel torneo, esaminando sia gli aspetti tecnici del suo gioco sia le sue peculiari qualità caratteriali che lo contraddistinguono come numero due del mondo.

Monaco ha espresso fiducia nelle capacità di Sinner, pur riconoscendo la sfida contro Michelsen come un test interessante, ma non particolarmente preoccupante: “Sarà un bel test per Sinner, ma non mi spaventa, soprattutto per il Sinner che sto vedendo. Il test sarà per l’americano, perché potrà rendersi conto a che punto è. Magari un set sarà un po’ più tirato ed il secondo più rapido.” Il commentatore ha inoltre richiamato l'attenzione sul secondo set giocato da Sinner contro Moutet, che, nonostante il controllo dell'azzurro, si era inaspettatamente complicato. In quell'occasione, Monaco ha elogiato il gesto di fair play di Sinner, definendolo “di reale fair play: lo ha fatto con una carineria che è difficile da vedere sui campi da tennis.” Questo episodio ha evidenziato ancora una volta la sportività intrinseca del campione italiano.

La personalità distintiva di Sinner e il caso Clostebol

Guido Monaco ha voluto porre l'accento sulla personalità e la classe di Sinner, qualità che, a suo dire, lo rendono un atleta unico nel circuito professionistico. “Jannik è un uomo di un’eleganza, di una sportività ed anche di una personalità sul campo che, accidenti, non è che si sia vista così spesso. Non ho mai un gesto scomposto, mai una reazione. Sinner ha un sistema nervoso ed una classe nel modo di comportarsi, si muove come una pantera, sta imparando tantissimo anche con i tocchi.” Questa descrizione dipinge un ritratto di un giocatore non solo tecnicamente dotato, ma anche mentalmente solido e impeccabile nel suo atteggiamento.

Secondo Monaco, proprio queste caratteristiche intrinseche hanno giocato un ruolo fondamentale nel permettere a Sinner di superare senza alcuna traccia negativa la sospensione dello scorso anno, legata al cosiddetto caso Clostebol.

“Sinner è un super figo, una star dello sport mondiale, lui viaggia 3 spanne sopra gli altri. Il suo modo di essere ha aiutato il processo di spegnere sul nascere ogni polemica ed interpretazione sul caso Clostebol. Assolutamente non sarà una macchia nella sua carriera. Non verrà di certo ricordata la sua carriera per quell’episodio.” Monaco ha quindi ribadito con forza che l'incidente non ha minimamente intaccato l'immagine e la reputazione dell'atleta, destinato a essere ricordato per ben altri successi e per la sua condotta esemplare.

Il contesto del torneo di Miami: eliminazioni eccellenti

Il percorso di Sinner a Miami si inserisce in un torneo che ha già riservato numerose sorprese e eliminazioni eccellenti.

Tra queste, spicca quella di Carlos Alcaraz, il numero tre del mondo, che è stato sconfitto al secondo turno dal belga David Goffin. Questa inattesa uscita di scena ha precluso ad Alcaraz la possibilità di superare Sinner nella classifica mondiale prima del rientro dell’azzurro agli Internazionali d’Italia. Non solo Alcaraz, ma anche Daniil Medvedev, un altro top player e vincitore del torneo due anni prima, ha dovuto abbandonare la competizione prematuramente. Al contrario, Novak Djokovic, pur non essendo il focus principale di questa analisi, ha iniziato il torneo con una vittoria, proseguendo il suo cammino.

In questo scenario di grandi nomi in difficoltà, Alexander Zverev emerge come l’unico vero e credibile avversario per Sinner nella corsa al titolo, come confermato anche da Guido Monaco: “Arrivati agli ottavi, l’avversario più credibile per Sinner sembra Zverev.” Il torneo di Miami si conferma dunque un palcoscenico imprevedibile, ma con Sinner che, grazie alla sua straordinaria personalità e alle sue indubbie qualità tecniche, si candida con forza a un ruolo da protagonista assoluto fino alle fasi conclusive della competizione.