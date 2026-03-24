Anna Trocker ha compiuto un passo significativo nella sua carriera di sciatrice alpina, conquistando i primi punti in Coppa del Mondo alla sua sesta partecipazione nel massimo circuito. La giovane atleta italiana, ammessa alle Finali grazie al suo status di campionessa del Mondo juniores, ha ottenuto un brillante nono posto nello slalom di Lillehammer, un risultato che la proietta nella top-10 a soli diciassette anni e tre mesi.

Questo notevole piazzamento le ha permesso di guadagnare ventinove punti preziosi, che l’hanno proiettata direttamente nella WCSL List, la classifica fondamentale che determina i pettorali di partenza nelle gare di Coppa del Mondo.

Attualmente, Trocker occupa la trentottesima posizione, a sole nove lunghezze dalla top-30, chiusa dalla statunitense AJ Hurt. Un traguardo che la avvicina sensibilmente ai vantaggi riservati alle migliori specialiste della disciplina.

Il sistema dei pettorali e le prospettive future

La WCSL List stabilisce l’assegnazione dei pettorali secondo un sistema preciso: le prime sette classificate ottengono un numero tra uno e sette tramite sorteggio, mentre le atlete dall’ottava alla quindicesima posizione ricevono un pettorale tra otto e quindici, anch’esso sorteggiato. Dalla sedicesima alla trentesima posizione, con almeno cinquecento punti WCSL totali, le atlete partono ordinatamente in base alla classifica di specialità.

Oltre la trentesima posizione, accedono coloro che hanno almeno cinquecento punti WCSL generale ma sono posizionate oltre il trentesimo posto nella specialità, e infine si applica il punteggio FIS.

Per Anna Trocker, l’ingresso nella top-30 rappresenterebbe un vantaggio strategico, soprattutto perché al momento non ha punti da scartare. Le sue prospettive per la prossima stagione, il cui inizio è previsto probabilmente a novembre con i primi slalom (il calendario ufficiale non è ancora stato pubblicato), dipenderanno molto dal raggiungimento di questo obiettivo.

Il percorso e i successi giovanili di Anna Trocker

Nata il ventitré dicembre duemilaotto a Fiè allo Sciliar, in Alto Adige, Anna Trocker si è distinta fin da giovanissima nelle discipline tecniche dello sci alpino, in particolare nello slalom e nel gigante.

Dopo aver mosso i primi passi nello sci club locale e nel Seiser Alm Ski Team, ha collezionato risultati di rilievo nelle competizioni FIS e Nor-Am Cup, tra cui due vittorie e tre podi complessivi. La stagione duemilaventiquattro-venticinque l’ha vista protagonista ai Mondiali juniores di Narvik, dove ha conquistato due ori individuali e un argento a squadre, diventando la prima italiana a vincere due titoli in una singola edizione. Questi trionfi le hanno aperto le porte delle Finali di Coppa del Mondo, dove ha saputo confermare il suo talento tra le grandi dello sci internazionale.