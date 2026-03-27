L'atleta azzurra Lara Naki Gutmann ha inaugurato la sua avventura ai Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, in corso di svolgimento nella città di Praga, con uno short program convincente che l'ha proiettata al settimo posto nella classifica provvisoria, alimentando concretamente il suo ambizioso sogno di conquistare un piazzamento nella prestigiosa top 10 mondiale.

La performance di Gutmann è stata caratterizzata da solidità e precisione, elementi che le hanno permesso di distinguersi in un contesto competitivo di altissimo livello.

Il settimo posto provvisorio rappresenta un risultato significativo e pone le basi per il raggiungimento dell'obiettivo principale: confermare la sua presenza tra le migliori dieci atlete anche nel decisivo programma libero. L'atleta italiana punta, se possibile, ad avvicinarsi ulteriormente alle posizioni di vertice, pronta a capitalizzare eventuali incertezze o errori da parte delle sue dirette avversarie.

La competizione femminile a Praga

La giornata di gare ai Mondiali di Praga si era aperta con l'emozionante rhythm dance delle coppie, ma l'attenzione si è rapidamente spostata sul settore femminile, in vista del programma libero che assegnerà i titoli iridati. La giapponese Kaori Sakamoto detiene attualmente la leadership della classifica con un vantaggio che, seppur importante, non può ancora essere considerato inattaccabile.

Alle sue spalle, la connazionale Mone Chiba e un nutrito gruppo di inseguitrici, tra cui spiccano le atlete statunitensi e la belga Pinzarrone, sono racchiuse in un margine di pochi punti. Questa situazione rende il programma libero una prova estremamente aperta e incerta, promettendo colpi di scena e una lotta serrata per il podio.

Le ambizioni di Gutmann nel programma libero

Nel corso del suo short program, Gutmann ha dimostrato di possedere ottime qualità tecniche, evidenziando una crescita notevole anche nei components, ovvero gli elementi artistici e di presentazione della performance. Per l'atleta azzurra, l'obiettivo per il programma libero è duplice e ben definito: da un lato, consolidare e confermare la sua posizione nella top 10, un traguardo che rappresenterebbe un'ulteriore conferma del suo valore a livello internazionale.

Dall'altro, c'è la chiara intenzione di tentare un ulteriore balzo in avanti, cercando di ridurre il divario dalle prime posizioni e sfruttare ogni opportunità che il contesto di gara potrebbe offrire.

Il percorso di crescita dell'atleta azzurra

Il cammino di Lara Naki Gutmann nel pattinaggio artistico è costellato di progressi significativi. In precedenza, ai Mondiali 2025 di Boston, l'atleta aveva concluso la sua partecipazione in tredicesima posizione assoluta. In quell'occasione, aveva ottenuto un quattordicesimo posto nel programma corto e un dodicesimo nel programma libero. La vittoria di quell'edizione andò all'americana Alysa Liu, con Kaori Sakamoto e Mone Chiba che si erano classificate sul podio, dimostrando già allora il loro elevato livello competitivo.

Un'ulteriore e brillante conferma della sua costante evoluzione è arrivata ai Campionati Europei 2026 di Sheffield. In quella prestigiosa competizione, Gutmann aveva conquistato un eccezionale terzo posto nel singolo femminile, totalizzando un punteggio complessivo di 186,87 punti. Questo risultato ha ribadito con forza la sua competitività e la sua capacità di eccellere ai massimi livelli del pattinaggio artistico internazionale, ponendola tra le figure di spicco del panorama europeo e mondiale.