La Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026 ha offerto una nuova, entusiasmante sorpresa nella sua terza tappa, con arrivo a Iseo. Il giovane Tommaso Dati, classe 2002 del Team UKYO, ha conquistato il suo primo successo da professionista, imponendosi in uno sprint ristretto. Alle sue spalle, il campione svizzero Mauro Schmid ha tagliato il traguardo, un piazzamento che gli ha permesso di diventare il nuovo leader della classifica generale.

La giornata è stata animata da una fuga iniziale composta da sette corridori: Luca Colnaghi (Bardiani CSF 7 Saber), Nicholas Travella (Biesse – Carrera – Premac), Will Harding (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente), Giosuè Epis (Petrolike), Mirko Bozzola (S.C.

Padovani Polo Cherry Bank), Ben Granger (Solution Tech NIPPO Rali) e Jesper Stiansen (Tudor Pro Cycling Team U23). Il gruppo principale ha tuttavia mantenuto un controllo efficace sulla situazione, riuscendo a ricucire il distacco e a riprendere gli attaccanti prima delle fasi decisive. Sul Passo Tre Termini, un ritmo costante ha ulteriormente ridotto le unità del plotone, selezionando i contendenti per la volata finale.

La volata finale: protagonisti e assenze

Tra gli assenti di rilievo nella contesa finale si segnala il francese Axel Laurance (INEOS Grenadiers), fermato da una foratura che ne ha compromesso le possibilità. Anche Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), ex leader della classifica generale e vincitore della tappa precedente, ha perso contatto nelle fasi finali della corsa.

Nello sprint ristretto di Iseo, Tommaso Dati ha prevalso su Mauro Schmid. Il podio è stato completato da Diego Ulissi (XDS Astana Team), che ha preceduto Federico Iacomoni (Team UKYO) e Samuele Battistella (EF Education – EasyPost).

Contesto e tappe della Settimana Coppi e Bartali

La Settimana Internazionale di Coppi e Bartali 2026 celebra la sua quarantunesima edizione, un evento di prestigio inserito nel calendario UCI Europe Tour (categoria 2.1). La corsa si sviluppa su un percorso totale di 819,7 chilometri, con partenza da Barbaresco e arrivo a Gemona del Friuli. La terza tappa, quella odierna, si è svolta su 175,5 chilometri, da Erbusco a Iseo, e ha nuovamente rimescolato le carte della classifica generale. Nelle frazioni precedenti, i successi erano andati ad Axel Laurance nella prima tappa e a Filippo D’Aiuto nella seconda, che aveva così indossato la maglia di leader.