La Nazionale italiana di curling maschile affronta due impegni cruciali ai Mondiali 2026, in corso a Ogden, Stati Uniti. Oggi, sabato 28 marzo, alle ore 16.00 italiane, gli azzurri scenderanno sul ghiaccio per la loro seconda partita. Dopo l'esordio contro il Canada, sfiderà la Svezia, formazione di alto livello guidata da Niklas Edin. Il campione svedese cerca riscatto dopo le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e mira a lasciare il segno in questa edizione iridata.

La squadra italiana, priva del veterano Joel Retornaz, sarà capitanata dal ventenne Stefano Spiller.

Già Campione del Mondo juniores, Spiller è promosso a skip della formazione maggiore, affiancato da Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Alberto Pimpini. Dopo la sfida con gli scandinavi, la Nazionale osserverà un breve riposo per tornare in campo domenica 29 marzo, alle ore 03.00 italiane, contro la Cina. Entrambi gli incontri, validi per il round robin, sono fondamentali per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Programma e streaming dei Mondiali

Le sfide tra Italia, Svezia e Cina si disputeranno presso il Weber County Ice Sheet, struttura olimpica del campus della Weber State University, già sede delle gare di curling a Salt Lake City 2002. La diretta streaming sarà su The Curling Channel, senza copertura televisiva.

Gli orari indicati sono italiani; Ogden si trova sette ore indietro.

Il Campionato Mondiale di Curling Maschile 2026: il formato

Il LGT World Men’s Curling Championship 2026, alla sua 67ª edizione, riunisce tredici squadre, qualificatesi tramite i campionati continentali. Il torneo si svolge dal 27 marzo al 4 aprile 2026, con una fase di round robin (27 marzo - 2 aprile), seguita da quarti di finale (3 aprile) e finali per bronzo e oro (4 aprile). Le prime due classificate del girone accedono direttamente alle semifinali; le altre quattro disputano un turno preliminare. Offre un confronto ai massimi livelli del curling internazionale.