Oggi, sabato 28 marzo, il Mondiale Superbike 2026 giunge alla sua seconda giornata sul circuito di Portimao, in Portogallo, sede della seconda tappa stagionale. I piloti delle derivate di serie si preparano alla sfida dopo l’ultimo turno di prove libere, con la Superpole e Gara-1 che rappresentano i momenti salienti della giornata. L'attenzione è tutta su Nicolò Bulega, che con la sua Ducati, dopo la tripletta nel round inaugurale di Phillip Island, punta a un record di dieci successi consecutivi. Questo traguardo lo inserirebbe in un club esclusivo, al fianco di leggende come Jonathan Rea, Alvaro Bautista e Toprak Razgatlıoğlu.

Il programma odierno prevede la Superpole alle ore 12.15 e Gara-1 alle ore 14.00, entrambe con una copertura televisiva dedicata. La Superpole sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208), mentre Gara-1 andrà in onda su Sky Sport Arena (canale 204). Gli appassionati potranno seguire gli eventi anche in streaming tramite SkyGo e NOW. Per chi desidera la visione in chiaro, TV8 e TV8.it proporranno la differita di Gara-1 alle ore 22.40; la Superpole, invece, rimane un’esclusiva Sky. OA Sport offrirà la diretta testuale sia della Superpole sia della Gara-1.

Il ritorno di Jonathan Rea e le ambizioni Ducati

Tra i protagonisti più attesi di questo fine settimana figura Jonathan Rea, che torna in pista in qualità di collaudatore Honda HRC per sostituire l’infortunato Dixon.

Portimao ha un significato particolare per Rea: proprio su questo tracciato, nel 2008, fece il suo esordio nel Mondiale Superbike in sella a una moto giapponese, mettendosi subito in evidenza tra i piloti di vertice. Nonostante il suo ritorno, l'attenzione principale resta focalizzata su Bulega e la Ducati, che dopo il dominio australiano si presentano con i favori del pronostico e la possibilità concreta di scrivere una nuova pagina di storia della Superbike.

Calendario e copertura televisiva del Mondiale 2026

La stagione 2026 del Mondiale Superbike è strutturata su dodici appuntamenti, distribuiti tra febbraio e ottobre. Dopo il round inaugurale a Phillip Island, la tappa di Portimao rappresenta il secondo evento in calendario, con la conclusione prevista a Jerez de la Frontera.

In Italia, la copertura televisiva è garantita da Sky Sport MotoGP, con eventuali spostamenti su Sky Sport Arena o Sky Sport Max in caso di concomitanza con gli eventi della MotoGP. Le gare sono fruibili anche in streaming su Sky Go e Now. TV8 offre la trasmissione in chiaro di alcune manche, inclusa la differita di Gara-1 da Portimao. Sky detiene i diritti di trasmissione del campionato fino al termine della stagione 2027.