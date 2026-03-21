Il quadro delle semifinali dei Campionati Mondiali 2026 di curling femminile si è completato nel pomeriggio a Calgary, in Canada. Dopo intense sfide, Svezia e Giappone hanno conquistato l'accesso al penultimo atto della rassegna iridata, unendosi a Svizzera e Canada, già qualificate di diritto grazie al loro eccellente piazzamento nel Round Robin. Le squadre nordiche e asiatiche hanno superato rispettivamente Corea del Sud e Turchia nei decisivi playoff, definendo così le coppie che si contenderanno un posto in finale.

La partita tra Giappone e Turchia si è rivelata estremamente combattuta e avvincente, mantenendo alta la tensione fino all'ultimo end.

Le atlete asiatiche hanno prevalso con il punteggio finale di 7-5, al termine di un confronto dove ogni punto è stato guadagnato con fatica. Un momento chiave si è verificato nel terzo end, quando il Giappone ha messo a segno due punti cruciali, prendendo un vantaggio che ha saputo gestire con maestria. Mantenendo il "martello" nella decima ripresa, le giapponesi hanno siglato il punto della sicurezza, chiudendo definitivamente la sfida e assicurandosi un posto tra le migliori quattro.

Svezia in semifinale dopo una solida prestazione

Decisamente più agevole è stato il cammino della Svezia, che ha dimostrato una superiorità evidente fin dalle battute iniziali contro la Corea del Sud. Le atlete svedesi hanno saputo indirizzare l'incontro a proprio favore, costruendo un vantaggio significativo grazie a un quinto end impeccabile.

In questa fase, la Svezia ha realizzato una preziosa "mano rubata" da due punti, portando il parziale sul 5-1. Questo distacco, ben amministrato nel prosieguo della partita, ha permesso alle nordiche di chiudere l'incontro con un netto 9-5, garantendosi così l'accesso alle semifinali con una prestazione convincente.

Le attesissime semifinali sono fissate per la notte italiana, con inizio alle ore 23:00. Il calendario prevede due sfide di altissimo livello: la Svizzera si misurerà con la Svezia in un duello che promette scintille, mentre il Canada, padrone di casa, lancerà il guanto di sfida al Giappone. L'epilogo del torneo, la Finale che decreterà le campionesse mondiali, è già pianificato per le ore 22:00 di domani, domenica 22 marzo, promettendo un grande spettacolo sul ghiaccio di Calgary.

Il quadro delle semifinali e le prospettive mondiali

Il percorso che ha condotto a queste semifinali dei Mondiali di curling femminile evidenzia ancora una volta la forza delle nazionali europee e asiatiche. La Svezia e il Giappone hanno confermato la loro presenza costante tra le élite di questo sport, dimostrando tenacia e abilità. La Svizzera, forte del suo primo posto nel Round Robin, si presenta come una delle squadre più solide e consistenti degli ultimi anni, un avversario temibile per chiunque. Il Canada, giocando in casa, cercherà di sfruttare ogni vantaggio del fattore campo per raggiungere l'ambita finale. Tutte le squadre sono animate da una forte determinazione a conquistare il titolo mondiale, preannunciando sfide equilibrate e un grande spettacolo sportivo.