La città di Toruń, in Polonia, ospita sabato 21 marzo la seconda giornata dei Mondiali Indoor di atletica leggera 2026. L'Arena Toruń sarà il palcoscenico di un ricco programma di gare, che include batterie, semifinali e le attese finali. Con la partecipazione di atleti da oltre 120 nazioni, l'evento conferma la sua centralità nel panorama internazionale dell'atletica indoor.

Il programma completo di sabato 21 marzo

La mattinata si aprirà alle 10:05 con i 60 ostacoli dell'eptathlon. Seguiranno, alle 10:20, le batterie dei 60 ostacoli maschili e, alle 11:05, quelle dei 60 metri femminili.

L'eptathlon proseguirà alle 11:10 con il salto con l'asta. Il primo blocco di finali prenderà il via a mezzogiorno, con la staffetta 4×400 mista, seguita alle 12:15 dalla finale del salto in alto maschile. Le semifinali degli 800 metri femminili e maschili chiuderanno la sessione mattutina, rispettivamente alle 12:22 e alle 13:08.

La sessione pomeridiana e serale riprenderà alle 18:25 con la finale del salto con l'asta maschile, seguita alle 18:34 dalla finale dei 400 metri maschili. L'eptathlon si concluderà con i 1000 metri alle 18:52. Le finali dei 3000 metri femminili e maschili si terranno rispettivamente alle 19:04 e alle 19:22. Alle 19:38 sarà la finale del salto triplo femminile, mentre le semifinali dei 60 ostacoli maschili e femminili sono in programma alle 19:48 e alle 20:14.

La serata culminerà con le finali dei 400 metri femminili alle 20:40, dei 60 ostacoli maschili alle 21:02 e, a chiudere la giornata, dei 60 metri femminili alle 21:20.

Contesto e numeri dell'evento

I Mondiali Indoor 2026, giunti alla ventunesima edizione e inaugurati nel 1987, si svolgono su tre giornate (dal 20 al 22 marzo) con sei sessioni di gare. Il format, che ricalca le ultime cinque edizioni, prevede finali dirette nelle prove di salto e assegnazione delle medaglie in ogni sessione. Attesi oltre 500 atleti da circa 120 squadre nazionali, a conferma della portata globale. Le finali dei 3000 metri sono a finale diretta sabato sera, mentre quelle dei 1500 metri si terranno domenica, consentendo il "doppio" agli atleti.

L'ultima giornata sarà dedicata al pentathlon femminile e si concluderà con le staffette 4×400 metri maschile e femminile.

L'Arena Toruń si conferma uno dei principali palcoscenici dell'atletica indoor internazionale, pronta ad accogliere i migliori interpreti della disciplina per una tre giorni di grande spettacolo sportivo.