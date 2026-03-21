L'atleta italiano Lorenzo Simonelli ha concluso la sua partecipazione ai Campionati Mondiali indoor di atletica a Toruń, in Polonia, con un ottavo posto nella finale dei 60 metri ostacoli. Nonostante non abbia replicato i podi precedenti, Simonelli ha centrato l'obiettivo primario della vigilia: l'accesso all'atto conclusivo della rassegna iridata.

La performance di Simonelli e il suo percorso

Il 23enne romano ha mostrato notevole consistenza, migliorando il suo tempo in finale. Ha chiuso in 7,52 secondi, un centesimo in meno rispetto al 7,53 registrato in semifinale.

Pur restando fuori dal podio, ha confermato la sua costante crescita e solidità internazionale, dopo l'argento a Glasgow 2024 e il quarto posto a Nanchino 2025.

Il podio e i campioni dei 60 metri ostacoli

La finale ha visto trionfare l'idolo di casa Jakub Szymanski, che ha conquistato l'oro per la Polonia con un eccellente 7,40 secondi. L'argento è andato allo spagnolo Enrique Llopis, che ha stabilito il suo nuovo record nazionale con 7,42 secondi. Il bronzo è stato conquistato dallo statunitense Trey Cunningham in 7,43 secondi, dopo aver migliorato il personale in semifinale con un favoloso 7,35, tempo non replicato in finale.

I record dei protagonisti internazionali

La medaglia d'argento di Enrique Llopis con 7,42 secondi ha rappresentato un nuovo record nazionale, confermando la sua eccellente stagione indoor. Il vincitore, Jakub Szymanski, detiene anche il record nazionale polacco nei 60 metri ostacoli con 7,37 secondi, stabilito a Berlino il 6 marzo 2026.