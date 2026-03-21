Marc Marquez ha conquistato una vittoria significativa nella Sprint Race di Goiânia, il secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Il pilota spagnolo, attuale campione del mondo in sella alla Ducati ufficiale, ha offerto una dimostrazione delle sue grandi qualità, imponendosi in una gara combattuta e caratterizzata da condizioni particolari e una concorrenza agguerrita. Marquez è riuscito a emergere nella seconda parte della corsa, rimontando e superando un eccellente Fabio Di Giannantonio, che aveva tentato la fuga sulla sua Ducati VR46.

Questo successo per Marquez assume un'importanza particolare dopo le difficoltà riscontrate nella tappa precedente in Thailandia.

Il pilota iberico ha commentato a caldo: "È una vittoria importante dopo quanto è accaduto in Thailandia. Stiamo cercando di trovare la strada e ancora non siamo perfetti per il feeling che ho sulla moto, ma continueremo a lottare per le vittorie come abbiamo fatto quest’oggi. Domani tanti piloti saranno veloci". Le sue parole evidenziano come il processo di adattamento alla Ducati sia ancora in corso, pur riconoscendo il valore di questa affermazione.

La dinamica della Sprint: rimonta e sorpasso decisivo

La Sprint Race, articolata su quindici tornate, ha visto il suo epilogo nella seconda metà della competizione. Di Giannantonio, partito dalla pole position, ha inizialmente imposto un ritmo elevato, riuscendo a costruire un vantaggio di oltre un secondo su Marquez.

Tuttavia, la gestione degli pneumatici si è rivelata un fattore cruciale: il margine del pilota romano si è progressivamente ridotto, fino a quando non ha subito il sorpasso decisivo dello spagnolo a soli tre giri dalla bandiera a scacchi. Il podio è stato completato da Jorge Martin, in sella all'Aprilia, mentre Marco Bezzecchi, sull'altra moto di Noale, ha tagliato il traguardo in quarta posizione e Francesco Bagnaia in ottava.

La gara è stata influenzata anche da alcune problematiche legate alle condizioni della pista. A seguito delle intense piogge dei giorni precedenti, un avvallamento sulla retta principale ha richiesto un intervento straordinario da parte dell’organizzazione, causando un ritardo di un’ora e venti minuti nella partenza della Sprint.

Nonostante questi imprevisti, la competizione si è svolta regolarmente e ha visto Marquez conquistare il suo sedicesimo successo nel formato Sprint, un risultato che lo pone alla pari con Jorge Martin come il pilota più vincente in questa tipologia di gara.

Il contesto del weekend brasiliano: qualifiche e sfide meteo

Il fine settimana di Goiânia è stato caratterizzato da diversi episodi che hanno messo a dura prova sia i piloti che gli organizzatori. La sessione di qualifiche per la pole position è stata particolarmente movimentata e ricca di colpi di scena, con numerose cadute alla curva quattro che hanno coinvolto anche protagonisti come Marquez e Di Giannantonio. La posizione di partenza più vantaggiosa è stata ottenuta proprio dal pilota del team VR46, che ha così conquistato la sua seconda pole nella classe regina.

Marco Bezzecchi ha fatto registrare il secondo miglior tempo, mentre Marc Marquez si è qualificato in terza posizione.

Il leader del campionato, Pedro Acosta, ha vissuto una giornata complessa, concludendo in nona posizione sia nelle qualifiche che nella Sprint Race. Nonostante le difficoltà, è riuscito a mantenere la testa della classifica generale, seppur con un margine ridotto di soli due punti. Le condizioni meteorologiche hanno avuto un impatto significativo sul programma del weekend: le forti piogge hanno causato allagamenti e reso necessari interventi urgenti sulla superficie del tracciato. La gara lunga è in programma per la giornata successiva, a condizione che non si verifichino ulteriori imprevisti legati al meteo.