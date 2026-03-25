Nel cuore della competizione di pattinaggio artistico, i Campionati Mondiali 2026 a Praga hanno visto una battaglia serratissima nello short program delle coppie. La coppia tedesca formata da Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin si è imposta con un margine minimo, conquistando la prima posizione e confermando il proprio status di vertice. Hanno preceduto di un soffio i georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava, protagonisti di una prova di altissimo livello.

Il duo tedesco Hase-Volodin ha ottenuto un punteggio complessivo di 79,78 punti, frutto di un Technical Element Score (TES) di 43,50 e un Program Component Score (PCS) di 36,28.

La loro performance, caratterizzata da precisione e interpretazione, ha permesso loro di staccare i diretti avversari di soli 0,33 punti. I georgiani Metelkina-Berulava, pur registrando un TES superiore (44,30), hanno totalizzato 79,45 punti a causa di un PCS leggermente inferiore (35,15), dimostrando quanto sia stata equilibrata la sfida.

Sul terzo gradino del podio provvisorio si sono posizionati i canadesi Lia Pereira e Trennt Michaud, che hanno chiuso la loro prova con 75,52 punti (42,27 TES, 33,25 PCS). Il loro distacco dai primi classificati è stato di oltre quattro punti, evidenziando la netta superiorità delle prime due coppie in gara.

Caldara-Maglio: l'accesso al programma libero

Una nota di merito va alla coppia italiana Irma Caldara e Riccardo Maglio.

Chiamati a sostituire all’ultimo momento le coppie titolari Sara Conti-Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, hanno saputo affrontare la pressione e centrare un obiettivo fondamentale: l’accesso al programma libero. Con una performance solida, hanno raggiunto il diciottesimo posto, totalizzando 58,79 punti (33,91 TES, 25,88 PCS). Questo risultato è particolarmente significativo considerando le circostanze della loro partecipazione.

Continuità di rendimento: il confronto con i Giochi Olimpici

L’esito di questo short program ai Mondiali di Praga conferma la tendenza già osservata ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. In quell'occasione, Hase e Volodin avevano dominato la prova corta con un punteggio personale ancora più elevato, 80,01 punti.

Anche allora, avevano lasciato alle spalle Metelkina-Berulava, secondi con 75,46 punti, e Pereira-Michaud, terzi con 74,60 punti. Questi risultati sottolineano la costante eccellenza delle coppie di vertice e la loro capacità di mantenere un rendimento elevato nelle competizioni più prestigiose del pattinaggio artistico internazionale.