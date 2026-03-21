Izan Guevara ha dominato la terza e ultima sessione di prove libere della Moto2, valida per il Gran Premio del Brasile, il secondo appuntamento del Motomondiale 2026. Sul circuito di Goiania, il pilota della BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 ha registrato il miglior tempo di 1:21.256, confermandosi il più veloce in pista e stabilendo un riferimento importante per il prosieguo del weekend.

La sessione ha visto una competizione serrata per le posizioni di vertice. Alle spalle di Guevara si è piazzato Manuel Gonzalez, portacolori della Liqui Moly Dynavolt Intact GP, con un distacco di 0.238 secondi.

La terza posizione è stata conquistata da Mario Aji dell’IDemitsu Honda Team Asia, che ha chiuso con uno scarto di 0.434 dal leader spagnolo. A seguire, Filip Salac dell’OnlyFans American Racing Team ha ottenuto il quarto tempo, a 0.597 secondi. La top five è stata completata da Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), quinto a 0.648, che ha preceduto il suo compagno di squadra David Alonso, sesto a 0.694.

La performance dei piloti italiani

I piloti italiani hanno faticato a trovare il ritmo nelle prove libere brasiliane, rimanendo lontani dalle prime posizioni. Il migliore tra loro è stato Celestino Vietti (SpeedRS Team), che ha concluso la sessione al nono posto, con un distacco di 0.730 secondi dal tempo di Guevara.

Più indietro si è classificato Tony Arbolino (REDS Fantic Racing), dodicesimo a 0.770 dalla vetta. Nessun rappresentante italiano è riuscito a inserirsi nella top 5, evidenziando le difficoltà riscontrate in questa fase cruciale del fine settimana di gare a Goiania.

Le prossime sfide: qualifiche Moto2

L’attenzione si sposta ora sulle qualifiche della Moto2, appuntamenti cruciali per la definizione della griglia di partenza del Gran Premio del Brasile. La sessione Q1 è prevista per le ore 17:40, mentre la Q2, che determinerà le posizioni di testa, avrà inizio alle 18:05. Questi momenti saranno fondamentali per i piloti che cercano di ottenere una posizione di vantaggio in vista della gara.

Il contesto meteorologico e la MotoGP

Il weekend di gare a Goiania è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, un fattore che ha influenzato anche la classe MotoGP. Nella prima giornata di prove libere, Johann Zarco ha registrato il miglior tempo, precedendo Marc Marquez e Toprak Razgatlioglu. Al contrario, Marco Bezzecchi ha chiuso in ventesima posizione, rendendo necessario il suo passaggio attraverso il Q1 per accedere alla fase successiva delle qualifiche. La presenza di pioggia debole e tratti di pista umidi ha reso particolarmente arduo per i piloti migliorare i propri tempi nelle fasi conclusive della sessione.

Il quadro meteorologico instabile potrebbe continuare a incidere sulle successive sessioni della Moto2, aggiungendo un elemento di incertezza alla lotta per la pole position e per le posizioni di vertice sulla griglia di partenza. La capacità di adattamento alle mutevoli condizioni della pista sarà un fattore determinante per il successo dei piloti.