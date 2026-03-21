Il giovane pilota spagnolo Joel Esteban ha conquistato la pole position del Gran Premio del Brasile 2026, il secondo appuntamento del Mondiale Moto3, sul circuito di Goiânia. Le qualifiche sono state caratterizzate da circostanze insolite e impreviste: la sessione ha subito un notevole e prolungato ritardo a causa di una voragine apertasi in pieno rettilineo del traguardo. Questo inconveniente ha costretto gli organizzatori a intervenire con urgenza per ripristinare la sicurezza della pista prima che le attività potessero riprendere.

Il talento del team KTM LevelUP MTA ha fermato il cronometro su un tempo eccezionale di 1:26.241, dimostrando una superiorità netta.

Ha preceduto di soli 206 millesimi l’argentino Valentin Perrone, in sella alla sua Red Bull KTM Tech3, che si è assicurato la seconda posizione. A completare la prima fila, con un distacco di appena 207 millesimi dal poleman, troviamo il malese Hakim Danish del team KTM MT. La quarta posizione è stata conquistata dall’indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia) a 265 millesimi, seguito dall’argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) a 319 millesimi. Lo spagnolo Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) ha chiuso la seconda fila in sesta posizione, a 594 millesimi dalla vetta. Il settimo posto è andato all’australiano Joel Kelso (Honda GRYD Mlav), mentre l’ottavo è stato appannaggio del giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT).

Il finlandese Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) ha ottenuto la nona posizione, e la top ten è stata completata dallo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

Italiani in difficoltà nelle qualifiche brasiliane

I piloti italiani hanno affrontato una giornata particolarmente complessa e deludente durante le qualifiche del Gran Premio del Brasile. Guido Pini, portacolori della Honda Leopard, si è classificato in sedicesima posizione, con un ritardo di 930 millesimi dal leader. Ancora più indietro, Matteo Bertelle (KTM MTA) partirà dalla ventesima casella, mentre Nicola Carraro (Honda Snipers) scatterà dalla ventitreesima posizione. È significativo notare che nessun pilota italiano è riuscito a entrare nella top 15, evidenziando le marcanti difficoltà incontrate sul tecnico tracciato di Goiânia.

Il contesto del Gran Premio del Brasile 2026

Il Gran Premio del Brasile rappresenta il secondo appuntamento del Campionato del Mondo di Motociclismo 2026. L’evento si svolge presso l’Autódromo Internacional Ayrton Senna, una pista situata nella città di Goiânia, nello stato di Goiás. Il weekend di gara è in programma tra il 20 e il 22 marzo 2026. La gara Moto3, attesa con grande interesse, prenderà il via alle ore 16:00 italiane (corrispondenti alle 11:00 locali) e si svilupperà sulla distanza di ventiquattro giri. Questa prova assegnerà punti cruciali per l’inizio della stagione, influenzando le prime posizioni della classifica generale.