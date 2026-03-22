Il Motomondiale 2026 affronta una domenica ricca di imprevisti con il Gran Premio del Brasile, secondo round stagionale, in programma sul circuito di Goiânia. L'evento, molto atteso dagli appassionati, ha subito significative variazioni al programma a causa delle intense piogge dei giorni scorsi. Queste hanno provocato seri danni all'asfalto, con la formazione di una voragine che ha richiesto un intervento urgente per la messa in sicurezza del tracciato.

Le avverse condizioni meteo hanno imposto agli organizzatori una riprogrammazione delle sessioni.

In particolare, le qualifiche della Moto2 sono state rinviate per permettere i lavori di ripristino, garantendo così la sicurezza prima della ripresa delle attività in pista. Il nuovo calendario della domenica è stato quindi aggiornato, distribuendo sessioni e gare nell'arco della giornata.

Il Nuovo Programma del GP del Brasile: Orari di Domenica 22 Marzo

La giornata di domenica 22 marzo (orari italiani) si apre con le sessioni di qualifica della Moto2: la Q1 è fissata dalle 13:40 alle 13:55, seguita dalla Q2 dalle 14:05 alle 14:20. Entrambe saranno trasmesse in diretta televisiva su Sky Sport MotoGP (208). Successivamente, il Warm Up della MotoGP si svolgerà dalle 14:40 alle 14:50, con copertura live su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Il pomeriggio sarà dedicato alle gare delle tre categorie: la Moto3 prenderà il via alle 16:00, seguita dalla Moto2 alle 17:15. L'appuntamento clou con la Gara della MotoGP è previsto per le 19:00. Tutte le corse saranno disponibili in diretta esclusiva sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Dove Seguire il Gran Premio: Diretta Sky e Differita TV8

Per gli abbonati, la copertura completa del GP del Brasile è garantita in diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. La visione in streaming sarà disponibile tramite Sky Go e NOW, permettendo di seguire tutte le sessioni e le gare in tempo reale.

Gli appassionati che preferiscono la visione in chiaro potranno seguire le gare in differita su TV8 HD.

Il programma di TV8 prevede la trasmissione della Gara Moto3 alle 18:40, della Gara Moto2 alle 19:55 e della Gara MotoGP alle 21:40. È importante notare che il warm-up della MotoGP e le qualifiche della Moto2 non saranno trasmesse in chiaro. Per lo streaming gratuito, le differite delle gare saranno disponibili su tv8.it.

La Copertura del Motomondiale 2026: Un Calendario Ricco

La stagione 2026 del Motomondiale si conferma ricca di appuntamenti, con un calendario che prevede ventidue Gran Premi, mantenendo il record di eventi. La copertura televisiva in Italia è affidata principalmente a Sky Sport MotoGP, che trasmette tutte le sessioni in diretta. TV8, invece, offre la possibilità di seguire in chiaro alcune Sprint e gare in diretta, tra cui spiccano il GP d'Italia al Mugello e il GP di San Marino a Misano.

Per appuntamenti come il Gran Premio del Brasile, la trasmissione in chiaro avviene in modalità differita.

Questa combinazione di offerte, tra l'abbonamento Sky e la visione gratuita su TV8, assicura agli appassionati una copertura capillare di tutti i momenti salienti del Motomondiale 2026, garantendo flessibilità nella fruizione degli eventi.