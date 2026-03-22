Il Gran Premio del Brasile di MotoGP 2026, in programma per la serata europea di domenica 22 marzo, si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi e spettacolari della stagione. Sul circuito di Goiânia, la lotta per la vittoria coinvolge i protagonisti più in forma del momento, con Marc Marquez determinato a raggiungere il prestigioso traguardo delle cento vittorie nel Motomondiale. Il pilota spagnolo, che vive un periodo di astinenza da successi durato sei mesi, ha dimostrato grande competitività sia nelle qualifiche sia nella Sprint Race, dove la Ducati si è confermata la moto di riferimento e la potenza egemone.

La Sprint Race disputata sabato ha visto Marc Marquez imporsi con autorità, precedendo sul traguardo Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin. Di Giannantonio, autore della pole position, ha scelto una strategia prudente dopo essere stato superato da Marquez, preferendo assicurarsi il secondo posto anziché ingaggiare una battaglia rischiosa. Il pilota romano ha ammesso di non aver ingaggiato battaglia con lo spagnolo dopo esserne stato sorpassato, preferendo portarsi a casa il secondo posto. Oggi proverà nuovamente a contendere la vittoria allo spagnolo. L'obiettivo di Marquez è chiaro: raggiungere la tripla cifra di successi, togliersi “il pensiero” e rilanciare con forza la propria corsa al titolo mondiale, avviando una vera e propria cavalcata verso l'iride.

Ducati e Aprilia al vertice, Martin e Bezzecchi in grande spolvero

Se la Ducati si conferma la moto da battere, l'Aprilia si è dimostrata una rivale credibile, non più legata esclusivamente alle prestazioni di un unico centauro. Jorge Martin, terzo nella Sprint, sembra aver finalmente ritrovato la forma migliore, quella capace di issarlo sul pinnacolo della MotoGP, e punta a inserirsi con decisione nella lotta per la vittoria. Anche Marco Bezzecchi, dopo un inizio di weekend in salita, ha mostrato segnali di crescita e ha saputo reagire, potendo essere tra i protagonisti della gara lunga. La competizione si preannuncia serrata e ricca di duelli, con diversi piloti in grado di puntare al podio e di regalare emozioni.

Le incognite Quartararo e Acosta, il meteo variabile a Goiânia

Tra gli osservati speciali ci sono anche Fabio Quartararo, che cerca di ottenere il massimo dalla sua asfittica Yamaha, e Pedro Acosta, attuale leader del Mondiale ma deluso dalla nona piazza nella Sprint. La prima posizione di Acosta in classifica generale potrebbe vacillare, soprattutto se la gara dovesse svolgersi senza imprevisti e con i rivali più quotati in grande forma. Tuttavia, il meteo a Goiânia è notoriamente instabile e imprevedibile, come le opinioni, e potrebbe influenzare significativamente l'andamento della corsa, rendendo ancora più incerto l'esito finale e aggiungendo un elemento di suspense alla competizione.

Questa seconda tappa del Mondiale 2026, ospitata dall'Autódromo Internacional Ayrton Senna, ha già offerto un assaggio delle sfide che attendono i piloti.

La Sprint ha delineato le gerarchie, con Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin a occupare il podio. Ora, con la gara principale alle porte, l'attesa è massima per vedere se Marquez riuscirà a spezzare l'astinenza e a celebrare la sua centesima vittoria, un traguardo che potrebbe segnare una svolta decisiva per la sua stagione e per la corsa al titolo.