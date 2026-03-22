Lisa Vittozzi ha trionfato nella mass start femminile di 12,5 km a Oslo Holmenkollen, Norvegia, chiudendo la Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. L'azzurra ha vinto l'ultima tappa stagionale con una rimonta spettacolare, superando un errore al primo poligono. Con un eccellente 19/20 al tiro, Vittozzi ha staccato la svedese Hanna Oeberg nel finale, tagliando il traguardo a braccia alzate. Questa è la sua decima vittoria in carriera in Coppa del Mondo e la prima nella mass start, che la porta al terzo posto nella classifica generale e al secondo in quella di specialità.

Per la sappadina, è la terza vittoria stagionale nel circuito maggiore, cui si aggiungono due successi nell'inseguimento e l'oro olimpico nella pursuit.

A Oslo, Vittozzi ha mostrato tenacia. Dopo l'errore iniziale, ha recuperato terreno con determinazione. Entrata settima all'ultimo poligono, ha sfruttato gli errori delle rivali e, con una prestazione veloce e precisa, ha annullato il distacco da Hanna Oeberg. L'italiana ha sferrato l'attacco decisivo nel tratto finale, chiudendo in 34’58"9. Hanna Oeberg è arrivata seconda a 4"2 (un errore al tiro), mentre la ceca Tereza Vobornikova ha completato il podio, terza a 17"2.

Classifiche e podio finale

Il podio di Oslo ha visto Vittozzi, seguita da Hanna Oeberg (un errore al tiro) e Tereza Vobornikova.

Elvira Oeberg ha chiuso quarta (due errori all’ultimo poligono), precedendo Ingrid Landmark Tandrevold e Julia Simon. Nella classifica generale di Coppa del Mondo, la francese Lou Jeanmonnot ha vinto con 1.135 punti, davanti a Hanna Oeberg (958) e Lisa Vittozzi (935). Nella classifica di specialità, Julia Simon si è imposta con 245 punti, con Lisa Vittozzi seconda (186) e Oceane Michelon terza (183).

La stagione 2025-2026 del biathlon

La Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, quarantanovesima edizione IBU, ha previsto nove tappe e ventisei gare individuali. Una pausa a febbraio ha ospitato le gare olimpiche di Anterselva, non valide per la Coppa del Mondo. L'esclusione di atleti russi e bielorussi ha caratterizzato la competizione. La vittoria di Lisa Vittozzi a Oslo Holmenkollen ha confermato la sua crescita, imponendosi in una delle gare più prestigiose e chiudendo tra le prime tre della classifica generale.