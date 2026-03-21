Fabio Di Giannantonio ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Motomondiale 2026 di MotoGP, svoltosi all’Autódromo Internacional de Goiânia. Il pilota romano, dopo un venerdì impegnativo, ha fermato il cronometro sull’1’17.410, precedendo in griglia Marco Bezzecchi e Marc Marquez. «Sono contentissimo, abbiamo mantenuto la calma dopo ieri, dove le condizioni erano particolari», ha dichiarato ai microfoni. «Non eravamo riusciti a esprimere il massimo del potenziale, ma eravamo consapevoli del pacchetto a nostra disposizione.

Da stamattina mi sto divertendo. Abbiamo fatto una sola modifica e alla fine ho scelto la moto che, pur andando un filino peggio, mi consentiva di spingere. Ho commesso un errore perché volevo esagerare un po’, ma sono comunque contento. È la seconda pole in MotoGP, ci voleva».

La svolta dopo un venerdì difficile

Il venerdì di Di Giannantonio era stato caratterizzato da evidenti difficoltà, ma il pilota ha dimostrato grande lucidità e capacità di reazione. La sua scelta di apportare una singola modifica tecnica, optando per una moto che, seppur leggermente meno performante, gli garantiva maggiore confidenza, si è rivelata decisiva. Questo gli ha permesso di trovare il giusto equilibrio per spingere al massimo durante le qualifiche.

Il risultato è la sua seconda pole position in carriera nella classe regina, un traguardo significativo che rafforza la fiducia nelle sue capacità e nel potenziale del pacchetto tecnico a sua disposizione.

Prospettive per la Sprint e la gara principale

In vista della Sprint Race, Di Giannantonio ha analizzato il passo: «Stamattina eravamo tutti sull’1’18 alto come passo, mi aspetto questi tempi, ma ogni volta è una storia diversa. La Q1 aiuta nel bagnato, è un’occasione in più per sbagliare. Credo che abbiamo fatto semplicemente tutto giusto». Le sue parole suggeriscono una preparazione meticolosa e una strategia ben definita, elementi che potrebbero rivelarsi cruciali per le fasi successive del weekend di gara.

Il contesto tecnico e la stagione in corso

Fabio Di Giannantonio gareggia nella MotoGP con il team Pertamina Enduro VR46 Racing Team, a partire dalla stagione 2025, utilizzando una moto Ducati in configurazione factory-spec. Questo avanzato contesto tecnico contribuisce a spiegare la competitività mostrata nelle qualifiche brasiliane e il notevole potenziale espresso dal pilota romano in questa stagione.