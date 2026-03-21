La stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026 si avvia alla sua conclusione con un appuntamento di grande rilievo: la sprint a tecnica libera in corso a Lake Placid, negli Stati Uniti. Questa competizione assume un significato particolare, essendo l'ultima gara sprint del calendario agonistico. L'evento ha preso il via con le qualificazioni, iniziate puntualmente alle ore 15:30, mentre l'attenzione si sposta ora sulle attesissime fasi finali, il cui fischio d'inizio è fissato per le ore 18:00. La giornata promette intense emozioni e possibili colpi di scena, culminando una stagione ricca di sfide e prestazioni memorabili.

Le Prime Fasi e i Nomi in Evidenza

Le qualificazioni hanno già fornito i primi verdetti. L'italiana Federica Cassol ha saputo interpretare al meglio il tracciato, centrando con merito l'accesso ai quarti di finale. La sua performance la colloca tra le atlete da tenere d'occhio nelle prossime batterie. Nel campo maschile, si registra un'assenza di notevole importanza: Johannes Klæbo, uno dei nomi di punta del circuito internazionale, non è presente ai nastri di partenza. La sua mancata partecipazione potrebbe rimescolare le carte e offrire opportunità inattese ad altri atleti.

Un'attenzione speciale è riservata a Federico Pellegrino, il carismatico veterano della nazionale italiana. Con una carriera già ricca di successi, Pellegrino affronta questa gara con un obiettivo ben preciso: nutrire il sogno di chiudere la sua straordinaria avventura agonistica con un ultimo, significativo podio.

Lake Placid si presenta come il palcoscenico ideale per coronare un percorso sportivo esemplare, aggiungendo un'ulteriore, brillante pagina alla sua ricca storia nello sci di fondo azzurro e regalando un'ultima gioia ai suoi numerosi tifosi.

Lake Placid: Il Gran Finale della Stagione

La scelta di Lake Placid come sede per le fasi conclusive della Coppa del Mondo di sci di fondo sottolinea l'importanza di questa località nel panorama sportivo invernale. La gara odierna, in programma per il 21 marzo, si inserisce perfettamente nel calendario ufficiale stilato dalla FIS per la stagione in corso, segnando l'epilogo delle gare sprint. È importante sottolineare che, sebbene questa sia l'ultima prova di velocità, l'intera stagione 2025-2026 della Coppa del Mondo si concluderà ufficialmente il giorno successivo, il 22 marzo, sempre sulle piste di Lake Placid. Questo doppio appuntamento finale offre agli appassionati un'ultima, imperdibile occasione per ammirare i campioni in azione e salutare una stagione di gare intense e ricche di emozioni.