Il commissario tecnico dell’Italia di rugby, Gonzalo Quesada, ha annunciato la formazione titolare che affronterà l’Inghilterra nella quarta giornata del Sei Nazioni 2026. La sfida è in programma sabato 7 marzo alle ore 17.40 allo Stadio Olimpico di Roma. Rispetto all’ultimo incontro contro la Francia, sono stati apportati tre cambi nel XV azzurro.

Le scelte del CT azzurro

Lorenzo Pani torna titolare nel ruolo di estremo, affiancato dagli ali Monty Ioane e Louis Lynagh. Tra i centri, si segnala il rientro dall’inizio di Juan Ignacio Brex, che formerà la coppia con Tommaso Menoncello.

La mediana vedrà i fratelli Garbisi – Paolo e Alessandro – rispettivamente in posizione di apertura e mediano di mischia.

La formazione completa

In terza linea, accanto al capitano Michele Lamaro, agiranno Lorenzo Cannone e Manuel Zuliani. La seconda linea sarà composta da Andrea Zambonin e Niccolò Cannone. La prima linea vedrà invece Simone Ferrari, Giacomo Nicotera e Danilo Fischetti. A disposizione dalla panchina ci saranno Tommaso Di Bartolomeo, Mirco Spagnolo, Muhamed Hasa, Federico Ruzza, Riccardo Favretto, Alessandro Fusco, Leonardo Marin e Tommaso Allan.

Considerazioni tattiche

I tre cambi rispetto alla partita contro la Francia riguardano il ritorno di Pani ad estremo, il rientro di Brex tra i titolari e l’inserimento di Alessandro Garbisi dal primo minuto, dopo tre incontri partendo dalla panchina.

Fusco, di conseguenza, partirà dalla panchina.

La partita si prospetta come un’occasione importante per gli Azzurri, che mirano a una prestazione convincente davanti al proprio pubblico dell’Olimpico.