Nadia Battocletti ha trionfato a Torun, laureandosi Campionessa del Mondo dei 3000 metri. Alla sua prima stagione indoor, l'altoatesina ha conquistato il titolo iridato sulla massima distanza in sala, confermando il talento già dimostrato agli Europei di Cross, nel World Tour di cross country e con il record nazionale dei 1500 metri.

Il trionfo si aggiunge all'argento sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali di Tokyo. Battocletti è ora la numero uno al mondo nei 10.000 metri nel ranking di World Athletics, con 1.334 punti. Il punteggio medio deriva dalle sue due migliori prestazioni recenti: vittoria agli Europei 2024 (30:51.32, 1.281 punti) e secondo posto ai Mondiali 2025 (30:38.23, 1.387 punti).

Seguono le keniane Agnes Jebet Ngetich (1.325 punti) e Beatrice Chebet (1.318 punti), ferma per maternità.

Battocletti: ranking 10.000m e 5.000m

Il ranking dei 10.000 metri considera anche i 10 km su strada. Il trionfo sui 3000 metri a Torun è stato inserito nel ranking dei 5.000 metri, dove Battocletti è quarta mondiale con 1.326 punti. La precedono Beatrice Chebet (1.413), Agnes Ngetich (1.334) e Gudaf Tsegay (1.328). Il suo punteggio nei 5000 metri è la media di tre risultati: bronzo ai Mondiali di Tokyo (1.342), terzo posto al Golden Gala (1.321) e secondo posto sui 3000 metri a Rabat in Diamond League nel 2025 (1.316). Il tempo di Torun (1.316) non ha migliorato tale media.

Nadia Battocletti: successi e primati

Nadia Battocletti è numero uno mondiale nei 10.000 metri e nel cross country, quarta nei 5.000 metri e cinquantanovesima nella corsa su strada. Nata il 12 aprile 2000, la mezzofondista italiana vanta un palmarès di rilievo: argento olimpico, argento mondiale, due titoli europei e un bronzo mondiale. I suoi primati personali includono 8:26.44 (3000m short track), 14:23.15 (5000m) e 3:58.15 (1500m), tutti ottenuti tra il 2025 e il 2026. Questi risultati confermano la sua costante crescita nel mezzofondo mondiale.