La stagione del Motomondiale prosegue il suo cammino senza sosta e, dopo la tappa brasiliana di Goiania, la classe Moto2 si sposta nel continente americano per il Gran Premio delle Americhe. L'appuntamento, che si terrà sul celebre circuito COTA di Austin, Texas, rappresenta il terzo round del Mondiale e si preannuncia cruciale per definire le prime gerarchie. L'interrogativo principale riguarda la possibilità che la categoria si trasformi in un vero e proprio campionato a forte trazione spagnola, data la netta supremazia mostrata finora.

La classifica generale della Moto2, infatti, è attualmente dominata da piloti iberici.

Al comando si trova Daniel Holgado con 33 punti, frutto della sua vittoria in Brasile. Lo seguono Manuel Gonzalez con 28,5 punti e Daniel Munoz con 24. Completano la top five Izan Guevara (20 punti) e Alex Escrig (15 punti), mentre Ivan Ortolà è settimo con 12,5 punti. Questa impressionante statistica evidenzia il dominio spagnolo nelle prime fasi della stagione e alimenta la domanda: riusciranno a mantenere questa supremazia anche sul difficile tracciato di Austin?

Italia: un inizio di campionato da decifrare

Per quanto riguarda i piloti italiani, l'inizio del campionato si è rivelato più complesso e ancora da decifrare. Celestino Vietti ha ottenuto un sesto e un nono posto, con la sua gara in Brasile compromessa da un contatto nelle fasi iniziali.

Tony Arbolino ha concluso le prime due uscite in tredicesima e settima posizione. La sensazione prevalente è che gli alfieri italiani possano trovare il guizzo solo su piste a loro più congeniali. Al momento, tuttavia, non sembrano avere le carte in regola per puntare con regolarità a podi e vittorie, né tantomeno al titolo iridato.

Holgado e la sfida del COTA

Il Gran Premio delle Americhe assume un'importanza particolare per Daniel Holgado, riconosciuto come il miglior debuttante di questa stagione. Il giovane pilota spagnolo, dopo un avvio di campionato brillante, mira a consolidare il suo eccellente stato di forma anche ad Austin. Holgado ha espresso la sua determinazione, affermando: “Dobbiamo capire perché la moto cambia così tanto dalle prove alla gara e lavoreremo per cercare il modo di avanzare nell’adattamento in questa nuova categoria.” Il suo percorso di crescita è monitorato con grande attenzione, soprattutto in contrasto con il compagno di squadra David Alonso, campione in carica di Moto3, che sta affrontando un inizio di stagione più arduo.

La gara di Austin sarà quindi un crocevia fondamentale per capire se il dominio spagnolo in Moto2 potrà proseguire incontrastato e se i piloti italiani riusciranno finalmente a invertire la tendenza. L'attesa è palpabile per un appuntamento che potrebbe già delineare in modo significativo le gerarchie di questa entusiasmante stagione della classe mediana.