La Val di Fassa, sulla pista “La VolatA” di Passo San Pellegrino, ospita un fine settimana decisivo per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Da venerdì 6 a domenica 8 marzo, il programma prevede due discese libere e un superG, con Sofia Goggia e Laura Pirovano indicate come protagoniste attese.

Goggia: due Coppe nel mirino

Sofia Goggia giunge in Trentino con ambizioni precise: chiudere la competizione nel superG e rilanciare la propria candidatura nella Coppa di discesa. Nel superG, forte di una stagione finora eccellente con due vittorie e due podi, Goggia vanta un margine di ottantaquattro punti su Alice Robinson (336).

Una vittoria domenica potrebbe garantirle la sfera di cristallo. Anche un secondo posto potrebbe rivelarsi sufficiente, a condizione che né Robinson né Emma Aicher (304) salgano sul gradino più alto del podio.

Nella disciplina della discesa, invece, la sciatrice bergamasca, pur non avendo ancora ottenuto successi stagionali tra Coppa del Mondo e Olimpiadi, mira a un trionfo per riaprire la corsa alla Coppa generale. Attualmente vanta 240 punti, alle spalle di Lindsey Vonn (400) e Kira Weidle‑Winkelmann (256). Tuttavia, Goggia rimane l'unica italiana in grado di contendere la leadership a Emma Aicher (306).

Pirovano, tre gare per il primo podio

Laura Pirovano, atleta locale di casa, si presenta con tre opportunità per conquistare il suo primo podio in Coppa del Mondo.

La pista “La VolatA” le è particolarmente familiare, e si spera che questo possa favorire il superamento del suo attuale limite. Pirovano è inoltre ancora in lizza per un buon piazzamento nella classifica di discesa, un obiettivo che potrebbe concretizzarsi in questo finale di stagione.

Il ritorno del Circo Bianco in Italia

La tappa della Val di Fassa segna il ritorno del Circo Bianco in Italia dopo cinque anni, con un calendario interamente dedicato alle prove veloci. L'organizzazione è affidata alla Ski Area San Pellegrino, che mette a disposizione una pista ben conosciuta dalle atlete azzurre. Tra le avversarie di rilievo, oltre alle già menzionate Aicher, Weidle‑Winkelmann e Robinson, si segnalano Corinne Suter, reduce da una vittoria a Soldeu, e l'americana Breezy Johnson, che, dopo i successi olimpici e mondiali, è ancora alla ricerca del suo primo trionfo in Coppa del Mondo.